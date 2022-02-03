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Андрей Воронин: Самый большой шаг вперед в «Динамо» сделал Грулев

Тренер «Динамо» Андрей Воронин дал интервью клубному сайту. «Советский спорт» выбрал самое интересное.
Андрей Воронин: Самый большой шаг вперед в «Динамо» сделал Грулев
03 февраля 2022 21:01
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК «Динамо»

- Что сложнее: сборы в качестве игрока или тренера?
- Как игрок, ты больше устаешь на сборах. У тренера другие задачи. Ребята - молодцы, все выполняют, несмотря на то, что нагрузки мы даем серьезные. На зимних сборах всегда тяжелее, потому что большой перерыв между играми. Был месяц отпуска, поэтому нужно набирать форму.

- Вы на тренерской скамейке «Динамо» уже больше года. До конца адаптировались в этой роли?
- Не знаю, полностью или нет, но сейчас мне гораздо легче, чем когда я только пришел. Изначально я не знал, как это будет, как примет коллектив, в котором много молодежи. Работа была проделана большая, есть результаты. И всегда проще работать, когда они есть, ведь появляются положительные эмоции.

- Вы очень эмоциональный человек. Во время матчей тяжело усидеть на лавке?
- Есть такое. Когда готовишься целую неделю, то в игровые дни понимаешь, что стоит на кону. И часто бывают моменты, когда на скамейке тяжело усидеть.

- Шварц сильно изменился за год? Появились в нем русские черты?
- Такого нет, но по нашим разговорам могу сказать, что Сандро очень нравится Москва. Несколько лет назад он и представить не мог, что когда-то будет работать главным тренером в России. Но это жизнь. Ему нравятся условия, которые созданы в «Динамо». Здесь есть все для спокойной работы, чтобы можно было добиваться поставленных целей.

Еще до подписания контракта мы с ним разговаривали, и я сказал Сандро, что в Европе мало клубов, которые могут похвастать такими условиями, как в «Динамо». Когда он приехал сюда, то был удивлен.

- Поначалу вы говорили, что вам не хватает эмоций в играх и на тренировках от футболистов. Как сейчас с этим обстоят дела?
- Изменилось многое. Самое важное, что ребята поверили в себя. Особенно после прошлогодних матчей против «Краснодара» или ЦСКА, когда мы отыгрывались и побеждали. В этом сезоне удалось перевернуть матч в Казани. Эти встречи придают ребятам уверенности, ведь когда что-то шло не по нашему сценарию, ребята не опускали голову, всегда играли до конца. Возможно, не хватало одного-двух лидеров. Сейчас картина изменилась в лучшую сторону. Нельзя забывать о том, что у нас молодая команда. На тренировках мы видим, что ребята прибавляют. На это приятно смотреть. В матчах все это возвращается.

- Как оцените первый полноценный год Тюкавина и Захаряна во взрослом футболе? Довольны их прогрессом?
- Однозначно. Если брать Тюкавина, то он окреп. Как только Костя появился в основном составе, я говорил ему, что детский футбол пора забывать. Здесь играют с мужиками. У Захаряна процесс перехода во взрослый футбол произошел чуть быстрее. Я доволен, как ребята прошли этот год в первой команде. Все нагрузки они выдержали. Тюкавин вообще, кажется, ни одной тренировки не пропустил. Слава богу, не было никаких травм. Мы все надеемся, что они будут прибавлять с каждой игрой. Это очень важно.

- Вячеслав Грулев в этом сезоне сделал качественный шаг вперед. За счет чего ему это удалось?
- Если взять всех наших футболистов, то он сделал самый большой шаг вперед с того момента, как мы пришли в «Динамо». Ему это удалось за счет работы. Он сильно прибавил физически. Кроме того, любому нападающему важно забивать. После второго-третьего гола появляется уверенность. Это было заметно в последних играх. Слава выделялся впереди, от него все время исходила опасность, и назад время отрабатывал. Самое главное – не сбавлять темп и продолжать работать в том же духе.

- Группа атаки пополнилась вашим давним знакомым Смоловым. Насколько он изменился с того времени, как вы играли вместе?
- Он сильно изменился, набрался опыта, стал гораздо увереннее. Понятно, тогда он был молодой, амбициозный, но многое не получалось. Если он не играл, у него всегда были виноватые. Я с ним часто разговаривал на эту тему. Говорил ему: «Федя, ты о себе должен думать, а не о том, плохой ли тренер или хороший. Выходи на поле и доказывай». Ни один тренер не враг себе и не будет держать хорошего игрока в запасе. У него всегда были хорошие качества нападающего: скорость, удар с обеих ног, техника, головой может играть, хорошая структура тела.

Нам не хватало опытного форварда, который мог бы спокойно оценить ситуацию, взять игру на себя, где-то продавить, быть лидером. Надеемся, что Федя это с собой принесет, и с его приходом игра «Динамо» станет лучше. Наши молодые футболисты могут у него чему-то научиться. Самое главное, чтобы он набрал форму до начала чемпионата. Еще достаточно товарищеских встреч, чтобы наладить взаимопонимание с партнерами. На тренировках оно уже начинает прослеживаться.

- То есть, адаптация прошла хорошо?
- Да, проблем не было. Федя всегда был коммуникабельным. Он может и потравить, и что-то подсказать. Ему адаптироваться особенно было не надо, ведь его все знали по чемпионату России, а кто-то даже играл вместе с ним.

- Теперь конкуренция за место основного центрфорварда еще вырастет.
- У нас впереди Смолов и Тюкавин. Между ними примерно такая же разница в возрасте, что была между нами. Это должно пойти Косте на пользу, да и Феде не стоит расслабляться. Мне нравятся футбольные качества Тюкавина. Надеюсь, у него получится хорошая футбольная карьера.

- Лесовой вернулся в общую группу. Будет ли он готов к возобновлению чемпионата?
- Я практически уверен, что он будет готов к первым матчам. Физически проблем нет. Сейчас он тренируется с командой без ограничений. Скорее всего мы увидим его на поле на третьем сборе. Надо понимать, что у Даниила полгода не было игрового времени. Здесь на первый план выходит психологический момент. Важно перебороть эту ситуацию.

- С возвращением его и Лаксальта, который также много пропустил, левый фланг «Динамо» преобразится?
- Я уже не вспомню, когда в нашем распоряжении был оптимальный состав хотя бы на недельный цикл тренировок. Постоянно кто-то выпадал по разным причинам. А ведь кому-то нужно чуть больше тренировок для обретения оптимальной готовности, кому-то чуть меньше. Скоро из сборных приедут Фабиан и Клинтон, и, надеюсь, мы будем в полной боевой готовности. Наша задача – максимально подвести всех ребят к первой игре после рестарта и хорошо пройти второй круг. Когда все футболисты будут готовы, перед тренерами встанет непростая задача. Придется подбирать лучшую модель и исполнителей под нее.

источник: «Советский спорт»
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