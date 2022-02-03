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Повторит ли Гринвуд судьбу Ван Перси? Таланту из «МЮ» нельзя сдаваться

Мэйсон Гринвуд, восходящая звезда «Манчестер Юнайтед», угодил в настоящий переплет. Ему не раз предрекали большое будущее и фантастическую карьеру. А в конце января жизнь этого спортсмена раскололась на «до» и «после».
Повторит ли Гринвуд судьбу Ван Перси? Таланту из «МЮ» нельзя сдаваться
03 февраля 2022 22:10
автор: Дарья Могилевич
автор фото: Инстаграм Мэйсона Гринвуда

20-летний игрок, казалось, был обласкан футбольной судьбой: сначала воспитанник местной академии закрепился в основной команде, а вскоре попал и в сборную Англии. Впереди рисовалось звездное будущее, большие контракты, слава. Но 30 января 2022 года жизнь Гринвуда резко изменилась, после появления в соцсетях информация об избиении футболистом его бывшей девушки.

Гринвуда арестовали, в заточении он пребывал три дня. В среду его выпустили под залог. Однако британец пока не будет выступать за «МЮ» и тренироваться вместе с командой. Информацию об этом подтвердили в клубе. Его подозревают в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством. За это парню светит не один год тюрьмы, если, конечно, обвинения будут доказаны.

Такие события подрывают карьеру игрока. Талант, уважение на поле и за его пределами, выходы в старте за одну из лучших команд АПЛ и партнерство с Роналду: у Мэйсона в руках было все. В этом сезоне парень отличился 5 раз и отдал 1 голевую передачу в 18 матчах: неплохая результативность для молодого футболиста. Вследствие обвинений в адрес Гринвуда со спортсменом расторгла контракт компания Nike, игрока удалили из FIFA 22. К тому же в инстаграме от Мэйсона стали отписываться напарники по клубу… Неужели на этом все, его карьера закончена?

Наверняка, нет. Игрок Гринвуд очень молодой и перспективный. Возможно, появятся проблемы с поиском клуба в связи с уголовной ответственностью, если таковая наступит. Зато у Мэйсона в копилке хороший опыт игры в ведущей команде мира. Еще и великолепная форма: слаженные действия на поле, отличная скорость, точные удары и взаимопонимание с партнерами. А это очень важный критерий.

Возможно, будущее футболиста зависит от того, как он переживет удар, не сломается ли. Судимость - не приговор. Главное не потерять те способности, которые Мэйсон приобрел «у дьяволов».

Можно привести похожий пример с голландским игроком Робином Ван Перси. Тот также подозревался в изнасиловании фотомодели еще в 2005 году, когда играл за лондонский «Арсенал». Ходили слухи, будто бы фанаты «Аякса» подговорили девушку дать показания суду. Проведя 14 дней за решеткой, Робина выпустили на свободу, и он понял, как одним разом можно потерять и семью, и футбол.

Вскоре Ван Перси стал «железным» форвардом «канониров», провел блестящие годы в «Манчестер Юнайтед». И все благодаря тому, что нидерландец научился сдерживать свои эмоции.

Может быть, такое же будущее ждет и Гринвуда?

источник: «Советский спорт»
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