Увеличение участников, изменение формата розыгрыша, возобновление Кубка лиги. Как спасти РПЛ

РПЛ В ИЗГНАНИИ

Российский футбол оказался за бортом европейского и вообще мирового. У сборной не предвидится официальных матчей, клубы остались без еврокубков. Последствия очевидны, и это тема для отдельного обсуждения коллегами. В данном материале хотелось бы поразмышлять о том, что, собственно говоря, теперь делать?

Чемпионат России заперт на одной шестой части суши, а резкое падение количества международных матчей (до нуля) означает сильную нехватку игровой практики для футболистов ведущих команд. Только осенью наши еврокубковые бойцы проводили по шесть матчей группового этапа, не считая квалификационных раундов, плюс сборная забирала по полторы недели в сентябре, октябре и ноябре, не считая мартовской, июньской и августовской пауз.

Есть и еще один важный момент – клубы в нынешнем сезоне оказались в незавидном положении в связи с тем, что легионеры могут сорваться с места в любой момент, и в такой ситуации вылет из премьер-лиги по итогам сезона будет не вполне справедлив. Представьте, что «Химки» договорились со своими иностранцами, а «Арсенал», практически полностью зависящий от наемной силы, – нет. В этом случае подмосковный клуб получит необоснованное и неспортивное преимущество в борьбе за выживание.

РАСШИРЕНИЕ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ – ВЫНУЖДЕННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

Оба этих фактора необходимо нивелировать, и у этих проблем есть не слишком изящный, но довольно простой выход – расширение РПЛ. Эта тема всплывала каждые пару лет, но премьер-лига каждый раз отправляла в клубы календарь с вопросом: «И куда вы хотите впихнуть дополнительные туры?» На этом все и заканчивалось.

Однако теперь такой исход выглядит не просто возможностью, а необходимостью. Чтобы наш футбол продолжал прогрессировать, по-прежнему важно играть два раза в неделю. Тут можно вспомнить английский опыт. В 1985 году после кровавой бани, которую устроили британские фанаты на матче «Ювентус» - «Ливерпуль», все местные клубы отстранили от международных матчей на пять лет. Но англичане сумели вынести из этого урок и перед возвращением в европейскую футбольную семью создали премьер-лигу, ставшую через два десятилетия главным национальным турниром планеты.

Вот и нашим командам надо не посыпать голову пеплом, а максимально сконцентрироваться на развитии чемпионата собственными силами (очевидно, что легионеры постепенно разъедутся, а зарплаты сократятся в разы).

В РПЛ тоже это понимают. В понедельник, 28 февраля, на собрании клубов премьер-лиги проговаривалась идея расширения чемпионата. Инициатива поступила от президента «Урала» Григория Иванова, его поддержали представители других аутсайдеров: «Химок», «Арсенала» и «Ростова».

Понятно, что у них свой шкурный интерес – сохранить прописку в элите. Потому и список сторонников выглядит именно так, тогда как остальные предпочли отложить решение вопроса до конца сезона, чтобы посмотреть, как будут складываться обстоятельства в ближайшие пару месяцев. Однако на данный момент сложно представить, чтобы к новому сезону УЕФА отменил санкции, так что выхода не будет.

ГДЕ ЧЕРПАТЬ СИЛЫ: ФНЛ…

И тут возникает резонный вопрос: а кем наполнять лигу и в каком объеме? Второй из них носит первостепенный характер, поскольку определит количество команд, которые предстоит найти. Две из них есть автоматом – это лидеры ФНЛ. Они при любом раскладе должны оказаться в вышке.

Однако далеко не факт, что этого будет достаточно. В четырех из пяти ведущих европейских чемпионатах участвуют по 20 клубов. Исключение – только Германия, где команд 18. А раз свободного времени у нас теперь с избытком, вероятно, и РПЛ стоит рассмотреть такой вариант.

В принципе, самый простой выход – пригласить еще двоих участников ФНЛ. Это могут быть команды, занявшие третье-четвертое места (по нынешним правилам, у них есть право на стыковые матчи с 13-14 командами РПЛ), или победители нового мини-турнира, в котором примут участие шесть-восемь коллективов ФНЛ в игре на выбывание. Конечно, менять правила на ходу не очень хорошо, но это ведь все равно неминуемо.

… КРЫМ…

Нельзя исключать и вариант с искусственным возрождением крымского футбола. В данный момент этот регион находится под санкциями ФИФА, поэтому клубы с полуострова не встроены в российскую футбольную пирамиду, однако теперь РФС терять нечего. Не будет таким уж большим откровением, если «Севастополю» и «Таврии» выдадут своеобразную wild card на членство в РПЛ.

Проблема в том, что сейчас эти команды играют в откровенно местечковом чемпионате Крыма и уровень РПЛ не потянут ни при каких обстоятельствах. Только если к ним придет реально крупный спонсор, на средства которого клубы смогут полностью обновить составы. Вариант с «Сочи», который приехал на «Фишт» из Петербурга под именем «Динамо», тут вряд ли возможен: во-первых, в Сочи не было своей команды; во-вторых, сочинцы самостоятельно пробились в РПЛ, заняв второе место в подэлитном дивизионе.

… БЕЛОРУССИЯ И КАЗАХСТАН

Есть и еще одна теоретическая возможность. Ее озвучил почетный президент РФС Вячеслав Колосков: «Два-три клуба белорусских или казахстанских к себе подтянем, и таким образом исключим российские из нашего чемпионата, которые займут последние места в турнирной таблице, потому что не может быть сначала 16 команд, а потом резко 22 – нет времени играть. Нужно подождать до мая, РФС к этому времени какую-то генеральную линию проведет. Но я не исключаю, что такое может случиться».

В вылет аутсайдеров верится с трудом, а вот приглашение клубов из Белоруссии или Казахстана вполне реально. Во всяком случае, и эта идея не нова. Ее, например, довольно активно обсуждали еще в 2019 году. Проблема, однако, в том, что согласие условного минского «Динамо» или «Кайрата» можно получить только по политическим мотивам, поскольку при переезде в чемпионат России они автоматически теряют возможность участия в еврокубках.

При их «успехах» на международной арене компенсировать финансовые потери будет не так сложно, а вот репутационные – невозможно, а в тех же казахстанских клубах достаточно легионеров, которые приезжают именно ради международных матчей. Не будет их, не будет и интереса. Хотя для чемпионата России это был бы плюс – крепкие «Астана», «Кайрат», «Динамо» Минск или БАТЭ принесут лиге куда больше пользы, чем крымчане или середняки ФНЛ.

ПЛЕЙ-ОФФ И КУБОК ЛИГИ

Еще для увеличения количества матчей хотелось бы наконец изменения системы розыгрыша. Большинство клубов ратуют за гладкий чемпионат, но это архаичная формула, которую могут позволить себе только топ-лиги, у которых высочайший уровень игроков и слишком плотный календарь. А вот нам надо прикладывать усилия, чтобы повысить интерес к собственному первенству, тогда как больше матчей «Зенита» за счет встреч с «Оренбургом» и «Факелом» результата точно не дадут.

Еще можно вспомнить, как в 2003 году провели единственный розыгрыш Кубка премьер-лиги. Турнир не прижился, но вообще-то был довольно интересным. Просто календарь не позволял проводить еще одно соревнование, в котором каждый раунд на вылет состоял из двух матчей, даже финал. Его победителем стал «Зенит», одолевший в решающих матчах «Черноморец» с общим счетом 5:2 (3:0, 2:2). Ну, и три разыгрывать три трофея за год – тоже интересно. Может, у «Спартака» наконец появятся шансы пополнить клубный музей.

Какое бы решение ни было принято, если ничего не изменится, со следующего сезона нас ждет небывалое количество российского футбола. Почти наверняка, на безальтернативной основе, поскольку европейские лиги массово отзывают телеправа.