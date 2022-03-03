Дмитрий Селюк: РПЛ должна вмешаться, иначе легионеры потеряют до 60 процентов зарплаты

- ФИФА в течение 7-10 дней разрешит игрокам РПЛ разорвать контракты с клубами без последствий. Что это означает для футболистов?

- Если игрок на контракте и хочет уйти, он не имеет право его расторгнуть и никуда не перейдет. Если просто убежит, будет принадлежать клубу, тогда не найдет себе новую работу. А без последствий – значит, все становятся свободными агентами. Клубы на них прав не имеют, футболисты смогут подписывать новые контракты.

- Если, допустим, новички ЦСКА решат уйти, ЦСКА ведь несколько хороших новичков подписал. Потратил большие деньги.

- Если уйдет Фукс, купленный за 8 млн, он на фиг никому не нужен. А вот если уйдут игроки, за которых заплачены хорошие деньги, и они реально нужны, клубы просто попадут на деньги. ФИФА разрешит разрывать контракты и все – ничего наши клубы с этим сделать не смогут.

Многое еще зависит от отношений агента и клуба. У меня, например, хорошие отношения с «Химками» или «Ахматом», я никогда не скажу своим игрокам – «Уезжайте».

- То есть, если агент скажет игроку не уезжать, тот его послушает?

- Не обязательно – может и не послушать.

- Еще одна серьезная проблема – падение рубля.

- Это проблема. РПЛ зафиксировал курс 90 рублей за евро. Но падение рубля – больше, поэтому, что будет дальше, не очень понятно. Но в любом случае, легионер не станет отправлять рубли в Бразилию или Колумбию. А сейчас ввели закон, что при покупке валюты налог составит 30 процентов. Вот посчитайте – легионеры уже на курсе теряют, а еще и минус 30 процентов на покупке валюты. И того – их потери будут составлять до 60 процентов.

Руководству РПЛ и РФС нужно срочно вмешаться в ситуацию, выходить на самый верх как-то решать эту проблему.