Дмитрий Лоськов: Очень жаль, что «Локомотив» выбыл из Кубка России

- Поделитесь впечатлениями о матче, - вопрос Лоськову.

- В первую очередь я хотел бы поздравить «Енисей» с заслуженной победой. Он идет дальше. Очень жаль, но мы выбыли из одного турнира, теперь продолжается чемпионат. Будем готовиться к нему, потому что игра уже в воскресенье. Двигаемся дальше, будем делать работу над ошибками.

«МЫ РЕАЛИЗОВАЛИ ЗАДУМКИ, КОТОРЫЕ У НАС БЫЛИ»

- Прокомментируйте игру и результат, - вопрос Тазабаеву.

- Для нас этот вечер был добрым. Удачным. Если сказать по счету, то было легко, но на самом деле это было очень сложно. Ребята выложились по максимуму. Те задумки, которые были у нас перед игрой, постарались реализовать. И это получилось. Первые минуты были очень тревожные для нас, много моментов не реализовали. Даже при счете 2:0 не было спокойствия. После не реализованного пенальти «Локомотива» игра склонилась в нашу сторону.

- Всех поразил гол Кичина. Насколько часто такое бывает на тренировках и исполнял ли он такое раньше?

- При угловых мы надеялись, что он сыграет вверху. Но на тренировках у него это получается. Не сказать, что Валерий отрабатывает такие удары, но он координированный парень. Удалось сделать сложные комбинационные действия. Плюс попал хорошо.

- Как объясните такой результат? Вы играли на равных с «Локомотивом»?

- «Локомотив» - это кубковая команда, которая является обладателем этого трофея. Это очень сложный соперник для нас. Но ФНЛ - это сложная лига и результаты, которые были на этой стадии турнира, по-разному складываются. Победа «Алании», крупное поражение «Кубани». Мы потихоньку идем к своей цели, стараемся показывать свой футбол. Так сложилось для нас сегодня все удачно.

- Какой момент в матче был переломным?

- Не реализованный пенальти «Локомотива».

- Сформулируйте свои цели в кубке России.

- Следующий этап. Постараемся пройти дальше в этом турнире.