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Уедут ли из России легионеры «Зенита»?

Продолжается исход легионеров из чемпионата России по футболу. Например, вчера «Краснодар» объявил, что приостановил действие контрактов почти со всеми легионерами.
Уедут ли из России легионеры «Зенита»?
04 марта 2022 13:38
автор: Юрий Волохов
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

«Краснодар» приостановил контракты с восемью легионерами клуба. Речь идёт о Вандерсоне, Масиэле, Кайо, Эрике Ботхейме, Кристиане Рамиресе, Джоне Кордобе, Викторе Классоне и Реми Кабелла. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Футболисты покинули расположение клуба и будут тренироваться самостоятельно, при этом их контракты будут действительны. При этом нет никакой информации по поводу Гжегожа Крыховяка, хотя ранее сообщалось, что именно поляк собрал легионеров «Краснодара» и убедил их покинуть команду и Россию.

Очевидно, что исход иностранных футболистов продолжится. Причин тут несколько.

Одним из «пряников», кроме повышенной в сравнении с другими странами зарплаты в России, была игра в еврокубках.

Но на данный момент российские клубы исключены УЕФА из всех еврокубков. Есть большая вероятность, что в новом сезоне Россию в еврокубки не вернут.

Еще один фактор даже более важный, чем еврокубки – зарплата. Клубам будет сложно компенсировать легионерам потери в зарплате. И если кому-то из иностранцев не так важны еврокубки, главное заработать. То с зарплатами иностранцев далеко не все ясно.

Хотя Леонид Федун и предложил привязать курс рубля к евро в размере 90 рублей, очевидно, что курс будет падать и дальше. Он уже составляет в районе 125 рублей. Даже у ведущих клубов может не хватить средств компенсировать потери.

Еще один фактор - почти все легионеры являются игроками своих сборных. В нынешних условиях поездки в сборную и обратно стали сопряжены с огромными трудностями.

Особенно тяжко придется футболистам из Южной Америки. Например, один из реальных маршрутов через Хельсинки. В Санкт-Петербург - на самолете, там нужно пересаживаться на поезд до Хельсинки, который пока ходит. Подчеркну, пока. И из Хельсинки с пересадкой в одном из крупных европейских хабов - через океан.

Может одного такого «веселого» путешествия хватить, чтобы задуматься, где играть дальше.

В этом плане наибольшая «угроза» висит над «Зенитом». У питерцев все легионеры их Южной Америки. Пока они играют с удовольствием, в охотку, забивают по многу соперникам в РПЛ и Кубке России. Бурно отмечают голы. Но что они скажут летом, когда совершат длительный вояж домой и обратно, а затем выяснится, что «Зенит» не может играть в Лиге чемпионов?

источник: «Советский спорт»
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