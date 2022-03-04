Уедут ли из России легионеры «Зенита»?

«Краснодар» приостановил контракты с восемью легионерами клуба. Речь идёт о Вандерсоне, Масиэле, Кайо, Эрике Ботхейме, Кристиане Рамиресе, Джоне Кордобе, Викторе Классоне и Реми Кабелла. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Футболисты покинули расположение клуба и будут тренироваться самостоятельно, при этом их контракты будут действительны. При этом нет никакой информации по поводу Гжегожа Крыховяка, хотя ранее сообщалось, что именно поляк собрал легионеров «Краснодара» и убедил их покинуть команду и Россию.

Очевидно, что исход иностранных футболистов продолжится. Причин тут несколько.

Одним из «пряников», кроме повышенной в сравнении с другими странами зарплаты в России, была игра в еврокубках.

Но на данный момент российские клубы исключены УЕФА из всех еврокубков. Есть большая вероятность, что в новом сезоне Россию в еврокубки не вернут.

Еще один фактор даже более важный, чем еврокубки – зарплата. Клубам будет сложно компенсировать легионерам потери в зарплате. И если кому-то из иностранцев не так важны еврокубки, главное заработать. То с зарплатами иностранцев далеко не все ясно.

Хотя Леонид Федун и предложил привязать курс рубля к евро в размере 90 рублей, очевидно, что курс будет падать и дальше. Он уже составляет в районе 125 рублей. Даже у ведущих клубов может не хватить средств компенсировать потери.

Еще один фактор - почти все легионеры являются игроками своих сборных. В нынешних условиях поездки в сборную и обратно стали сопряжены с огромными трудностями.

Особенно тяжко придется футболистам из Южной Америки. Например, один из реальных маршрутов через Хельсинки. В Санкт-Петербург - на самолете, там нужно пересаживаться на поезд до Хельсинки, который пока ходит. Подчеркну, пока. И из Хельсинки с пересадкой в одном из крупных европейских хабов - через океан.

Может одного такого «веселого» путешествия хватить, чтобы задуматься, где играть дальше.

В этом плане наибольшая «угроза» висит над «Зенитом». У питерцев все легионеры их Южной Америки. Пока они играют с удовольствием, в охотку, забивают по многу соперникам в РПЛ и Кубке России. Бурно отмечают голы. Но что они скажут летом, когда совершат длительный вояж домой и обратно, а затем выяснится, что «Зенит» не может играть в Лиге чемпионов?