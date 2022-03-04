Абрамович не выручит за «Челси» 4 млрд фунтов, предложение будет гораздо ниже

Как сообщает швейцарское издания Blick, Абрамович хочет получить за лондонский клуб 4 млрд фунтов, но столько за «Челси» никто не предложит. Предложение американо-швейцарского консорциума будет гораздо ниже.

Конкретное предложение Абрамовичу будет сделано на выходных. Российскому миллиардеру запрещен въезд в Великобританию. Ситуация сейчас совершенно непонятная, британское правительство угрожает конфискацией всего имущества российских олигархов в Британии. Поэтому не исключена вероятность, что могут конфисковать даже «Челси». Абрамович сейчас срочно продают всю свою недвижимость в Англии.

Консорциум считает, что в данной ситуации время работает против Абрамовича.

Лидером консорциума является швейцарский бизнесмен Хансйорг Висс, именно ему Роман Абрамович предложил купить «Челси».

«Сейчас Абрамович просит слишком много денег. «Челси» должен ему £ 2 млрд, но у клуба нет денег. Это означает, что тот, кто покупает «Челси», должен будет компенсировать эту сумму Абрамовичу.

На данный момент мы не знаем точную цену продажи. Я вполне могу представить, что куплю «Челси» вместе с партнёрами. Но сначала нужно изучить общие условия», — сказал несколько дней назад Висс изданию Blick.

«Челси» сейчас идет на третьем месте в чемпионате Англии, набрав 50 очков. Лидирует «Манчестер Сити» - 66 очков, на втором месте идет «Ливерпуль» - 60 очков.

В Лиге чемпионов лондонский клуб имеет все шансы выйти в ¼ финала. В первом матче на «Стэнфорд бридж» синие обыграли «Лилль» 2:0. Ответная игра в Лилле пройдет 16 марта.