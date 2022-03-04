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Владимир Пономарев: Очень неудачный жребий для ЦСКА, будет сложный матч со «Спартаком»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о результатах жеребьевки 1/4 финала Кубка России.
Владимир Пономарев: Очень неудачный жребий для ЦСКА, будет сложный матч со «Спартаком»
04 марта 2022 18:30
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ПФК ЦСКА

- В следующей стадии Кубка России нас ожидает дерби. Рады такому жребию или хотелось соперника для ЦСКА попроще?

- Очень неудачный жребий. Зачем нам нужен сейчас «Спартак»? Все остальные команды будут играть с более слабым противником. А «Спартак» совсем не слабый. Просто так удачно получилась встреча с этой командой. Но два раза так не бывает. Вот увидите. Очень сложный матч будет.

- Но ведь армейцы будут играть дома и поэтому шансы на победу у них выше. Согласны?

- Это не важно. Все равно «Спартак - неплохая команда, просто она попала под раздачу в прошлом дерби. Так бывает. Игра будет в двадцатых числах апреля, поэтому «Спартак» наберет форму. Еще вопрос, в каком состоянии будут новые легионеры армейцев. Так что здесь еще бабушка надвое сказала.

- Фаворита в этой паре нет?

- Я его не вижу.

- Но ЦСКА ведь уже знает, как обыгрывать «Спартак».

- Никто ничего не знает. Игра на игру не приходится. Просто удачно пробил Зайнутдинов. Этот мяч не должен был заходить, потому что на него много двигалось игроков соперника. Он должен был кого-то зацепить. Все удачно сложилось. Но это футбол и матчи никогда не повторяются.

- А в других парах фавориты очевидны, или клубы ФНЛ могут преподнести неожиданности?

- Не думаю. Здесь все понятно.

- «Енисей» преподнес сюрприз в матче с «Локомотивом». Неужели он не сможет побороться с «Рубином»?

- Да разгромит его «Рубин». Просто бывает такая ситуация, удачно человек попал, когда бил через себя. А этого паренька теперь все восхваляют. Он просто отыгрывал мяч. Ситуация у него была патовая, деваться ему было некуда. Он проиграл позицию, и надо было пробить. Лишь бы куда. Пробил и попал. Так что если говорить в целом, и «Динамо», и «Зенит» и «Рубин», все выйдут дальше.

- Но все эти клубы играют на выезде. Чудес не ждете?

- Это не важно, где они играют. Поля везде сейчас хорошие, стадионы тоже. Так что все будут в одинаковых условиях. Но если выделять фаворита турнира, это, конечно, «Зенит».

- Вы удивлены, что клубы ФНЛ так далеко прошли в кубке?

- Им повезло. Понятно, что они старались. Можно за это похвалить ребят, но это уже их предел.

источник: «Советский спорт»
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