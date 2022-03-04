Валерий Карпин: Дзюба попросил меня о встрече и сказал, что хочет играть за сборную России

О своем контракте

- Сегодня вопрос моего контракта не обсуждался, потому что все меняется каждый день. Отложим его до 31 марта и туда ближе посмотрим. С Писаревым, Онопко и испанцами все то же самое. Ближе к этому числу, возможно, на сборе, который будет 21 марта, будет более понятная ситуация. Не знаю, готовы ли испанцы проводить сбор, наверно, да. Тренер по физподготовке был на сборах еще в Испании с командами и там оставался. Физиотерапевты тоже в Испании. Если им возвращаться, то путь неблизкий. Посмотрим, есть ли им смысл, возвращаться для этого сбора.

О ближайших планах сборной

- 21 марта соберем сборную и до 26-го сыграем. Еще не знаю, с кем. Сейчас думаем над этим. Может быть между собой, может быть, с молодежкой. Будет один контрольный матч. Прорабатываем вопрос где именно сыграем. Предположительно в Москве, но где конкретно не могу сказать. 27-го марта разъедемся.

О реакции на решение ФИФА и УЕФА отстранить сборную России от турниров под их эгидой

- У меня был шок. Ощущений что после подачи РФС в CAS стык будет, у меня нет. Вы сами все читаете и видите, так что такие вопросы не уместны. Ну можно назвать это поиском надежды. Ну да, давайте будем надеяться. По моему личному мнению, не мнению РФС, видя то, что происходит сейчас в мире, надежды на стыки у меня мало.

О результатах жеребьевки Лиги Наций

- Россия попала в группу с Исландией, Албанией и Израилем. Интересные команды с разными стилями. Исландцы - это больше силовой стиль. Израиль более техничный, показывает быстрый футбол. Албания схожа с Израилем, хотя там есть много игроков, выступающих в Европе. Футболисты достаточно хорошо сложены. Это будет интересное противостояние. Не та команда выигрывает, которая много забивает, а та, которая мало пропускает. Надеемся, наша оборона будет продолжать так же, и это поможет получить хороший результат в Лиге Наций. Ключевой ли матч в группе с Исландией? Сейчас я бы так не говорил. Исландия хорошо нам знакома. Возможно, в этом году результаты у них были не самые лучшие. Группа ровная и я бы не говорил, что Исландия с Россией будет играть за первое место. Думаю, Албания и Израиль многим попортят нервы.

О целях в Лиге Наций

- Что касается целей, тут двоякая ситуация. С одной стороны, это важный турнир и у нас есть свои задачи. С другой, хочется попробовать много новых футболистов, для того чтобы они себя почувствовали в игре сборной. Поэтому хотим все совместить: дать время не самым основным игрокам, но при этом, чтобы не страдал результат. Это не должно отражаться на нем. Это ведь не товарищеские матчи, которые не вызывали такого интереса. Здесь разыгрывается возможность попасть на чемпионат Европы. С другой стороны, турнирное положение вызывает интерес у многих болельщиков. Это важно и интересно для футболистов тоже.

Об Артеме Дзюбе

- Я встречался с футболистами «Зенита», которые были в сборной. Дзюба тоже попросил меня о встрече. Он сказал, что готов и хочет играть за сборную. Я ответил: «Раз ты готов - тренируйся, а мы посмотрим, вызывать тебя или нет».