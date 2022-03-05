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Хорошо, что Дзюба вернется в сборную, но с кем и когда будет играть сборная России?

Прошла жеребьевка Лиги Наций по футболу. В связи с этим появился на публике главный тренер сборной России Валерий Карпин. Он излучал спокойствие и оптимизм
Хорошо, что Дзюба вернется в сборную, но с кем и когда будет играть сборная России?
05 марта 2022 13:36
автор: Юрий Волохов
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"

Валерий Георгиевич рассказал, что сборная продолжает готовиться к предстоящим турнирам. Точнее, к первому из них - Лиге Наций.

На конец марта запланирован сбор, и даже контрольный матч. Пока непонятно с кем. Возможно, просто два состава сыграют между собой, либо соперником главной команды станет молодежка. В нынешних условиях оба варианта самые реальные.

Радует, что мы увидели - сборная России по футболу существует. А то после известных решений ФИФА и УЕФА на душе было как-то совсем уж тоскливо.

Итак, Россия попала в группу с Исландией, Албанией и Израилем. Карпин сказал, что это интересные команды с разными стилями. От себя добавлю, что все соперники нашей сборной по зубам.

- Что касается целей, тут двоякая ситуация. С одной стороны, это важный турнир и у нас есть свои задачи. С другой, хочется попробовать много новых футболистов, для того чтобы они себя почувствовали в игре сборной. Поэтому хотим все совместить: дать время не самым основным игрокам, но при этом, чтобы не страдал результат. Это не должно отражаться на нем. Это ведь не товарищеские матчи, которые не вызывали такого интереса. Здесь разыгрывается возможность попасть на чемпионат Европы, - рассказал Карпин о целях в Лиге Наций.

И еще главный тренер поведал, что лучший российский форвард последних лет Артем Дзюба рвется в сборную

- Я встречался с футболистами «Зенита», которые были в сборной. Дзюба тоже попросил меня о встрече. Он сказал, что готов и хочет играть за сборную. Я ответил: «Раз ты готов - тренируйся, а мы посмотрим, вызывать тебя или нет», - пояснил Карпин.

Это очень хорошая новость. Я еще осенью, когда между форвардом и тренером произошло недопонимание, и на решающие матчи отбора к ЧМ-2022 сборная осталась без основного забивалы, я несколько заметок посвятил этой теме. Суть заметок - надо немедленно вернуть Дзюбу в сборную, Валерию Георгиевичу нужно проявить мудрость.

И вот, кажется, лед тронулся. Но эйфории от этой новости нет. Почему? Уже 2 июня Россия должна сыграть матч первого тура Лиги Наций на выезде против Албании.

Однако пока в скобках рядом со сборной России значится следующая надпись - отстранена до дальнейшего уведомления.

Мы, правда, верите, что уже 2 июня УЕФА снимет бан со сборной России, и мы увидим нашу команду в официальном международном матче? Хочется быть оптимистом, но верится с трудом.

Можно радоваться возможному возвращению Дзюбы, но где и с кем наша сборная сыграет в ближайшее время, остается неясным.

источник: «Советский спорт»
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