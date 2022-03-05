Макгрегор готов заплатить Абрамовичу за «Челси» 1,5 млрд

«Я выдвигаю свое предложение в размере 1,5 млрд фунтов стерлингов», — написал Макгрегор в Twitter.

26 февраля Абрамович передал управление клубом попечителям благотворительного фонда лондонской команды. Во вторник он объявил, что продает «Челси» «в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров».

Ранее Абрамович сделал предложение о покупке «Челси» американо-швейцарскому консорциуму.

Как сообщает швейцарское издания Blick, Абрамович хочет получить за лондонский клуб 4 млрд фунтов, однако представители консорциума считают, что эта цена сильно завышена. Дело в том, что клуб должен Абрамовичу 2 млрд. Видимо, реальная цена варьируется в районе этой суммы.

Лидером консорциума является швейцарский бизнесмен Хансйорг Висс, он сообщил, что конкретное предложение Абрамовичу будет сделано на выходных. И оно будет гораздо ниже 4 млрд.

Висс считает, что время работает против владельца «Челси».

Российскому миллиардеру запрещен въезд в Великобританию. Ситуация сейчас совершенно непонятная, британское правительство угрожает конфискацией всего имущества российских олигархов в Британии. Поэтому не исключена вероятность, что могут конфисковать даже «Челси». Абрамович сейчас срочно продают всю свою недвижимость в Англии.

Что касается Макгрегора, он, конечно, парень не бедный, но большие сомнения, что у него есть 1,5 млрд фунтов. Он известный человек в мировом масштабе, и, возможно, смог бы при желании аккумулировать эту сумму. Но, зная Макгрегора, думаю, это пиар-ход. Сильный, неожиданный. Теперь имя знаменитого бойца ММА несколько дней будет во всех таблоидах Великобритании.

Напомним, Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. В 2012 году лондонский клуб впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов, в 2021-м «Челси» смог повторить успех.