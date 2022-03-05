Сергей Семак: Всем непросто играть с «Уфой», нас ждет тяжелый матч

- Ряд футболистов не сыграли с «КАМАЗом» из-за травм. В каком они состоянии перед встречей с «Уфой»?

- Венделу предстоит индивидуальная тренировка, потом посмотрим, как он себя чувствует. Надеюсь, что у него все хорошо. Клаудиньо испытывает дискомфорт, Кузяев тренируется индивидуально, а у Ловрена более серьезная травма. Одоевский тоже на какое-то время выбыл из строя, у него разрыв связок, поэтому какое-то время он точно пропустит.

- Травма связок у Одоевского - на пальце?

- Да.

- Насколько тяжело для команды после перерыва входить в режим трех матчей в неделю?

- Непросто готовиться к каждому матчу в таком плотном режиме. У нас некоторые ребята выбывают, и это не добавляет игрового тонуса. Но это наша работа - делать максимум для того, чтобы игроки были как можно лучше готовы к каждому матчу.

- Перенос игры на день помог лучше восстановить силы или одного дня для этого недостаточно?

- Мы уже привыкли играть в таком режиме, но все равно я считаю, что перенос встречи - это хорошо. Изначально календарь делался исходя из еврокубков, и возможность прохода «Зенита» в следующий раунд тогда существовала. Поэтому календарь был сверстан из именно так. Ясно, что для любого клуба есть разница, как играть, и для нас это хороший вариант.

- Впереди у «Зенита» встреча с «Уфой», которая находится в нижней части турнирной таблицы. Тем не менее, в первом круге эта команда смогла отнять очки у петербуржцев. В чем ее опасность и как вы смотрите на предстоящую встречу?

- Все клубы могут отобрать очки у любой команды. В этом смысле чемпионат у нас достаточно крепкий. Что касается «Уфы», она действует агрессивно, и по многим показателям находится в первой десятке. Команда старается играть агрессивно, активно. Ни одному сопернику не просто с ней играть. Мы тоже ждем тяжелой встречи.

- В Кубке России «Зениту» досталась «Алания». К тому же встреча будет выездная для вашего клуба. Как оцените результат жеребьевки?

- Нам точно легко не будет. Команды из ФНЛ доказывают своей игрой высокий уровень. Думаю, любая команда может дать бой любому противнику. Нас ожидает напряжение, борьба и движение будут на высоком уровне. Это кубковый матч, а в них легко не бывает никому.