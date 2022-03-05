Остановит ли «Спартак» чемпионскую погоню «Динамо»? Расклады перед дерби

Паоло Ваноли с календарем явно не повезло. Дебютные матчи нового главного тренера «Спартака» пришлись на московские дерби. Но с другой стороны это отличный экзамен на профпригодность. И это отличный повод для пари! Получайте джекпоны, независимо от его результатов. Всего одной ставки хватит для участия в розыгрыше более 450 млн рублей каждый день, каждую неделю и каждый месяц!

Источник фото: ФК «Спартак»

Первое дерби года - против ЦСКА итальянец проиграл – 0:2. Не сказать, что соперник был на голову сильнее, но с реализацией моментов у армейцев дела шли куда лучше, чем у соперника. Для многих стало неожиданностью мастерство Языджи и Карраскаля. Оба легионера пришли в ЦСКА нынешней зимой, но в первом же матче показали, что это игроки высокого класса. Они и сделали результат.

По меркам РПЛ они настоящие звезды. Кто предполагал, что так будет. Ваноли в этом плане не повезло, что армейцы с новой полузащитой резко прибавили в качестве игры по сравнению с той, что мы видели в декабре. «Спартак» же свои шансы упустил, но эпизодами выглядел совсем неплохо.

В следующем матче – на Кубок России спартаковцы разнесли «Кубань» - 6:1. В атаке покуражились, но уровень соперника не позволяет делать серьезные выводы из этого успеха. Краснодарцы плетутся в подвале ФНЛ – на 16-м месте при 22 клубах. «Спартак» такую команду обыгрывать был обязан.

От Лиги Европы красно-белых, как известно, отстранили, а потому им необходимо поправить дела в чемпионате, иначе сезон будет просто провальным. Пока «Спартак» в таблице девятый, но место за пятое еще можно побороться – от него 7 очков отставания.

Источник фото: ФК «Спартак»

«Динамо» мощно возобновило сезон. Оба матча – в чемпионате с «Химками» и на Кубок с «Нижнем Новгородом» - выиграны с одинаковым счетом 3:0. По сравнению со «Спартаком» их земляки решают иные задачи. В кои-то веки бело-голубые включились в борьбу за чемпионство. От «Зенита» всего два очка. Питерцы в 20-м туре принимают дома «Уфу» и с большой вероятностью возьмут очередные три очка. Чтобы не отпустить конкурента в отрыв, дерби Сандро Шварцу и его игрокам надо брать.

Немец, кстати, публично заявил, что из России не уедет. Как и его коллега Ваноли. Многое иностранцы в РПЛ сейчас под давлением, но в обеих московских командах с легионерами пока проблем нет. Кадровых потерь немного. У «Динамо» наверняка не сыграет украинец Иван Ордец, а еще один игрок обороны Роман Евгеньев пропустит встречу из-за дисквалификации после удаления в матче с «Химками». Зато поправились у бело-голубых Даниил Лесовой и Диего Лаксальт. Оба вышли на замену в кубковом поединке на неделе.

Источник фото: ФК «Динамо»

У «Спартака» под вопросом участие в матче центрального защитника Самуэля Жиго. Француз в дерби с ЦСКА получил травму, в раздевалку уходил хромая. Посмотрим, сможет ли восстановиться. Если нет, то это сильно ослабит защиту красно-белых.

Последние результаты, место в таблице и турнирная мотивация вроде бы делают фаворитом дерби динамовцев. Однако букмекеры шансы «Спартака» на победу оценивают даже чуть выше. Возможно – припоминая игру в первом круге. Тогда красно-белые до 87-й минуте уступали 0:2, но смогли спасти матч благодаря голам своих защитников – Джикии и Жиго.

Источник фото: ФК «Динамо»

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