ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Что ждать от двух неуверенных команд? Расклады перед ответной игрой «Атлетико» и «МЮ»

15 марта «Ман Юнайтед» и «Атлетико» проведут ответный матч в 1/8 финала Лиги чемпионов. В одной из самых интригующих пар этой стадии в Мадриде была зафиксирована ничья 1:1. Мы разобрали, что происходит с командами и какие сценарии ждать дальше.
Что ждать от двух неуверенных команд? Расклады перед ответной игрой «Атлетико» и «МЮ»
05 марта 2022 15:26
автор: Марк Суетин
автор фото: ФК "Атлетико" (Мадрид)

ЧТО С «АТЛЕТИКО» В ЧЕМПИОНАТЕ?

В чемпионате Испании «Атлетико» играет неровно: в восьми последних матчах клуб выиграл пять игр, сыграл один раз вничью и дважды проиграл. Сейчас у мадридцев 45 очков, которые они набрали в 26 матчах. А в таблице действующий чемпион Ла Лиги располагается на пятом месте.

У «матрасников» в текущем сезоне проблемы в защите. Они пропустили 34 мяча. Больше было только в сезоне-2011/12. Когда за штурвал тренера взялся Диего Симеоне, клуб пропустил 46 голов.

Кризис наблюдается у некогда надежного вратаря Яна Облака, он отстоял на ноль лишь в восьми матчах — это девятый результат в лиге. Облак пропустил 34 мяча при ожидаемых 21,8. Например, в прошлом сезоне в 38 встречах словенцу забили 25 голов.

РАСКЛАДЫ «АТЛЕТИКО» В ЛЧ

Подопечные Диего Симеоне показывают себя волевой командой. Во время перестройки в сезоне-2019/20 «Атлетико» выбил пиковый «Ливерпуль» в 1/8 финала. В чемпионате Испании с «Валенсией» мадридцы перевернули игру с 0:2, выиграв 3:2. С «Хетафе» 2:3 превратили в 4:3, играя вдесятером. А в Лиге чемпионов после победы в последнем раунде группового этапа переместились с последнего места на второе.

В составе «матрасников» есть их лучший бомбардир — Анхель Корреа, опытный Луис Суарес и техничный Жоао Феликс, который в матче с «Осасуной» записал себе в актив гол и результативную передачу, а в противостоянии с «Манчестер Юнайтед» забил в полете головой, напомнив гол ван Перси в ворота Испании на ЧМ 2014.

Восстановился Гризманн, которому улыбается удача в ЛЧ. Также ко второй встрече вернется один из лучших ассистентов — Янник Карраско.

В игре против «МЮ» «Атлетико» начал первый тайм активно и высоко. Мадридцы прессинговали соперника и не позволили сделать ни одного касания манкунианцам в своей штрафной — такого с «МЮ» не случалось 17 лет.

В ответной игре мадридцам нужно как минимум удержать поднятую планку и выступить без ошибок, чтобы пройти в ¼ финала. Благо, правило гостевого гола в этом сезоне отменено и «матрасники» смогут начать все с чистого листа.

ЧТО С «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» В ЧЕМПИОНАТЕ?

В АПЛ у «МЮ» беспроигрышная серия из восьми матчей. Сейчас клуб находится на четвертой строчке таблицы. Однако вылетел из Кубка Англии, уступив в серии пенальти «Мидлсбро».

Девять матчей «дьяволы» не довели до победы, ведя в счете. В обороне Харри Магуайр стал объектом шуток в соцсетях из-за неуверенной игры, неубедительны Рафаэль Варан и Уан-Биссака (последний вообще сел на лавку). Зимой «МЮ» возглавил Ральф Рангник, который недавно занимал должность директора по спорту и коммуникациям в «Локомотиве». Он будет рулить командой до лета, а ведь у немца не было тренерского опыта в больших клубах. Игроки понимают, что это временный вариант, поэтому неохотно подчиняются. Плюс внутри состава шаткий климат из-за властного Криштиану Роналду: им недовольны Маркус Рэшфорд, Харри Магуайр и другие.

РАСКЛАДЫ «МЮ» В ЛЧ

У обеих команд проблемы с позиционными атаками, отчего две игры станут соревнованием контратак. В этом смысле манкунианцы сильнее, потому что они являются лучшим клубом АПЛ по мячам, забитым после контратак (14). Санчо и Рэшфорд способны убежать по флангам, Бруно Фернандеш и Поль Погба отдать пас из глубины, а при случае на индивидуальном мастерстве увеличить счет. Еще в отличной форме Давид Де Хеа, который в текущем сезоне лучший по сейвам.

У Роналду невероятная статистика против «Атлетико»: 25 голов и четыре хет-трика. Каждый матч плей-офф Лиги чемпионов, который «матрасники» проигрывали в период с 2014 по 2019 год, был против команды с участием Криштиану.

В игре с «Атлетико» у «МЮ» не задался первый тайм, но Рангник мобилизовал команду во втором тайме. «Дьяволы» боролись за центр поля и много владели мячом (37% против 63%). В целом «МЮ» стал играть острее, что сказалось на итоговом счете. На 80-й минуте забил молодой Энтони Эланга после неудачной попытки отбора левого защитника Рейнилду Мандавы.

Учитывая стиль предстоящих соперников, можно ожидать, что второе противостояние 15 марта пройдет в обоюдоострой борьбе с большим количеством голевых моментов.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Кубок мира — наш, несмотря на санкции! Как Непряева увидела по ТВ гонку, которая принесла ей «Глобус»
Несмотря на отстранение российской лыжной команды от концовки Кубка мира-2021/22, женский «Большой хрустальный глобус» завоевала Наталья Непряева. Причем досрочно – после сегодняшнего марафона, прошедшего в Норвегии без ее участия. Этот трофей наши лыжницы не выигрывали с 2001 года.
Поднимут ли в Лондоне турецкий флаг? Как Абрамович под угрозой «украинских» санкций продает «Челси»
Роман Абрамович запустил процедуру продажи «Челси», которым владел 19 лет. При нем «синие» взяли 21 трофей, но от актива придется избавиться.
Капризов обошел Овечкина! Теперь он лучший русский в НХЛ-2021/22 (видео)
Дубль и результативная передача в гостевом матче НХЛ с «Баффало» вывели Кирилла Капризова на первое место среди россиян по набранным очкам в нынешнем сезоне (68), правда, не спасли «Миннесоту» от поражения (4:5).
«Оторвут ли башку» украинке Мороз? Победит ли кузен Хабиба? Расклад и лучшие ставки на UFC 272
В ночь на 6 марта в Лас-Вегасе пройдет очередной турнир UFC, в рамках которого состоится немало ярких поединков. «Плеймейкер» оценивает шансы.
Побеждать можно и без иностранцев — доказано Уфой! Кубок Гагарина разгоняется
Серии стартового раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги дарят болельщикам множество самых разных эмоций и сюрпризов.
Карпин и Дзюба объявили перемирие? Похоже, что так!
Сборная России, отстраненная от участия в турнирах ФИФА и УЕФА, намерена провести в марте товарищеский матч. В соперниках может быть молодежная команда.
Даже кошек — и тех отстранили! Что осталось от российского спорта после волны санкций
За несколько последних дней санкции против наших команд и спортсменов ввели все международные федерации. Разбираемся: в каких соревнованиях еще могут участвовать россияне?
Суперлига напомнила о себе на фоне украинских событий. УЕФА называет новый проект безумством
Претерпевшую неудачу во время пандемии европейскую Суперлигу пытаются реанимировать его главные инициаторы – президенты «Юве» и «Реала» Андреа Аньелли и Флорентино Перес. Но вряд ли у них что-то получится.
20-й тур РПЛ с дерби «Динамо» — «Спартак»: где смотреть бесплатно и кто судит
5 - 7 марта пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о двадцатом туре.
Уйти нельзя остаться. Что ждет русских в НХЛ
Будущее российских легионеров НХЛ сейчас под большим вопросом. Игрокам поступают угрозы, Уэйн Гретцки и Доминик Гашек призывают лигу разом обнулить все контракты с нашими... Так что на самом деле происходит?
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика