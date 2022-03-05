Что ждать от двух неуверенных команд? Расклады перед ответной игрой «Атлетико» и «МЮ»

ЧТО С «АТЛЕТИКО» В ЧЕМПИОНАТЕ?

В чемпионате Испании «Атлетико» играет неровно: в восьми последних матчах клуб выиграл пять игр, сыграл один раз вничью и дважды проиграл. Сейчас у мадридцев 45 очков, которые они набрали в 26 матчах. А в таблице действующий чемпион Ла Лиги располагается на пятом месте.

У «матрасников» в текущем сезоне проблемы в защите. Они пропустили 34 мяча. Больше было только в сезоне-2011/12. Когда за штурвал тренера взялся Диего Симеоне, клуб пропустил 46 голов.

Кризис наблюдается у некогда надежного вратаря Яна Облака, он отстоял на ноль лишь в восьми матчах — это девятый результат в лиге. Облак пропустил 34 мяча при ожидаемых 21,8. Например, в прошлом сезоне в 38 встречах словенцу забили 25 голов.

РАСКЛАДЫ «АТЛЕТИКО» В ЛЧ

Подопечные Диего Симеоне показывают себя волевой командой. Во время перестройки в сезоне-2019/20 «Атлетико» выбил пиковый «Ливерпуль» в 1/8 финала. В чемпионате Испании с «Валенсией» мадридцы перевернули игру с 0:2, выиграв 3:2. С «Хетафе» 2:3 превратили в 4:3, играя вдесятером. А в Лиге чемпионов после победы в последнем раунде группового этапа переместились с последнего места на второе.

В составе «матрасников» есть их лучший бомбардир — Анхель Корреа, опытный Луис Суарес и техничный Жоао Феликс, который в матче с «Осасуной» записал себе в актив гол и результативную передачу, а в противостоянии с «Манчестер Юнайтед» забил в полете головой, напомнив гол ван Перси в ворота Испании на ЧМ 2014.

Восстановился Гризманн, которому улыбается удача в ЛЧ. Также ко второй встрече вернется один из лучших ассистентов — Янник Карраско.

В игре против «МЮ» «Атлетико» начал первый тайм активно и высоко. Мадридцы прессинговали соперника и не позволили сделать ни одного касания манкунианцам в своей штрафной — такого с «МЮ» не случалось 17 лет.

В ответной игре мадридцам нужно как минимум удержать поднятую планку и выступить без ошибок, чтобы пройти в ¼ финала. Благо, правило гостевого гола в этом сезоне отменено и «матрасники» смогут начать все с чистого листа.

ЧТО С «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» В ЧЕМПИОНАТЕ?

В АПЛ у «МЮ» беспроигрышная серия из восьми матчей. Сейчас клуб находится на четвертой строчке таблицы. Однако вылетел из Кубка Англии, уступив в серии пенальти «Мидлсбро».

Девять матчей «дьяволы» не довели до победы, ведя в счете. В обороне Харри Магуайр стал объектом шуток в соцсетях из-за неуверенной игры, неубедительны Рафаэль Варан и Уан-Биссака (последний вообще сел на лавку). Зимой «МЮ» возглавил Ральф Рангник, который недавно занимал должность директора по спорту и коммуникациям в «Локомотиве». Он будет рулить командой до лета, а ведь у немца не было тренерского опыта в больших клубах. Игроки понимают, что это временный вариант, поэтому неохотно подчиняются. Плюс внутри состава шаткий климат из-за властного Криштиану Роналду: им недовольны Маркус Рэшфорд, Харри Магуайр и другие.

РАСКЛАДЫ «МЮ» В ЛЧ

У обеих команд проблемы с позиционными атаками, отчего две игры станут соревнованием контратак. В этом смысле манкунианцы сильнее, потому что они являются лучшим клубом АПЛ по мячам, забитым после контратак (14). Санчо и Рэшфорд способны убежать по флангам, Бруно Фернандеш и Поль Погба отдать пас из глубины, а при случае на индивидуальном мастерстве увеличить счет. Еще в отличной форме Давид Де Хеа, который в текущем сезоне лучший по сейвам.

У Роналду невероятная статистика против «Атлетико»: 25 голов и четыре хет-трика. Каждый матч плей-офф Лиги чемпионов, который «матрасники» проигрывали в период с 2014 по 2019 год, был против команды с участием Криштиану.

В игре с «Атлетико» у «МЮ» не задался первый тайм, но Рангник мобилизовал команду во втором тайме. «Дьяволы» боролись за центр поля и много владели мячом (37% против 63%). В целом «МЮ» стал играть острее, что сказалось на итоговом счете. На 80-й минуте забил молодой Энтони Эланга после неудачной попытки отбора левого защитника Рейнилду Мандавы.

Учитывая стиль предстоящих соперников, можно ожидать, что второе противостояние 15 марта пройдет в обоюдоострой борьбе с большим количеством голевых моментов.