Легендарные котлеты с хлебом! Эта и другие причины посетить воскресный матч «Динамо» - «Спартак»

Переживать за много вещей одновременно человеку трудно. Поэтому решено, что за ковид мы больше не переживаем. Отменены QR-коды и другие коронавирусные ограничени, а значит на матч сможет прийти сто процентов болельщиков. Будут ли полные трибуны, сказать сложно – все-таки болельщики продолжают акцию протеста против пресловутого fan-ID, хотя сегодня кажется, что вся эта тема была в какой-то совсем другой жизни.

Интересно, что это уже за год с небольшим аж пятый матч Сандро Шварца против «Спартака». «Динамо» почти во всех четырех доминировало, но до победы довело только один – кубковый год назад. Из интересных наблюдений (подрезал у своего коллеги Дмитрия Дерунца): во всех четырех дерби динамовцы забивали, во всех четырех - первыми.

Но, повторимся, выиграли динамовцы лишь один матч. Особенно обидной была недавняя ничья, когда команда просто размазывала красно-белых по полю, сделав за 75 минут счет 2:0, но в итоге не удержала победу.

Впрочем, вывод главный звучит так: Сандро Шварц полностью перевернул все предыгровые расклады в старейшем дерби страны. Мы уже давно перед матчем «Динамо» - «Спартак» не говорили о бело-голубых как о фаворитах. Теперь – говорим.

Отсутствие украинца Ивана Ордеца – это не просто потеря в центре обороны, это безусловная потеря для всей команды. Обидно для болельщиков, что Роман Евгеньев дисквалифицирован. Из этого многие делают вывод, что свой первый большой матч за «Динамо» проведет Саба Сазонов. Он выходил уже на замены – теперь, судя по всему, готов к основе.

В последних матчах (если брать игру в чемпионате, игру в кубке и то из «товарняков», что мы видели) тренерский штаб «Спартака» выбирал между схемами 3-5-2 и 3-4-3. Что выберет Ваноли на этот раз? Турнирное положение позволяет рисковать – скорее, выберет более атакующую. По крайней мере, первая схема в игре ЦСКА точно не помогла.

Для «Динамо» календарь и жеребьевка на старте года сложились идеально. «Химки» (при всей моей любви к ним) и уж тем более «Нижний Новгород» - прекрасный трамплин для старта. Два раза по 3:0 (при отсутствии идеальной игры) – отличный повод почувствовать игровой тонус и снова поверить в свои силы.

Из важных наблюдений: в меню стадиона вернулись легендарные динамовские котлеты с хлебом. Обязательно сходите попробовать! У меня лично это главные воспоминания из игр начала 80-х. В воскресенье, в 19:00 встретимся в буфете в Петровском парке.