Алексей Березуцкий: Ребята бились до конца, а футбол за это вознаграждает

- Что помешало вашей команде показать более яркую игру? – вопрос Березуцкому.
- На мой взгляд, игра была достаточно яркой. Мы полностью контролировали ход встречи и до, и после удаления. Но сыграла усталость и непонятный график РПЛ. Мы просили перенести встречу. Никому это не мешало, и никто не был против. Но этого почему-то не сделали. Особенно с учетом того, что до Сочи сейчас надо добираться четыре с половиной часа, это очень странное решение. Футболисты играли на фоне усталости. Мы прилетели ранним утором и просто невозможно успеть восстановиться. Это опасно для здоровья. Но я рад, что ребята проявили характер, бились до конца. Футбол за это вознаграждает.
- Что с Фернандесом?
- У него серьезное сотрясение мозга, и он сломал нос.
- Сегодня игра в атаке была не яркая. Довольны ею?
- Когда ты устал, и у тебя несвежие ноги, трудно играть в атаку. Там надо создавать, а это тяжелее. Надо сыграть остро, креативно, и этого как раз сегодня не хватало.
- Какая ситуация с контрактами игроков?
- Магнуссон был. Вы это видели. Я не руководство клуба ЦСКА, и не знаю. Но все наши игроки с командой. Все готовы играть и биться. Надеюсь, так будет и дальше. Поздравляю всех девушек с наступающим праздником. Желаю всем мира, добра, любви. Надеюсь, погода будет хорошая 8 марта, и у всех будет хорошее настроение.
«ДАЖЕ В МЕНЬШИНСТВЕ У НАС ПОЛУЧАЛОСЬ ПРОТИВОСТОЯТЬ ЦСКА»
- Что по матчу скажите? – вопрос Кержакову.
- К сожалению, пропустили мяч на последней минуте встречи и проиграли.
- Я наблюдал за вашей реакцией во время матча, когда удалялся Кечкеш. Как вы прокомментируете этот эпизод? Показалось, что вы были просто в шоке от того, как сыграл ваш защитник, и были очень разозлены этим.
- Да. В такой ситуации защитник должен играть по-другому.
- Сегодня можно выделит какие-то плюсы в игре вашей команды? Вы довольны как «Нижний Новгород» действовал против ЦСКА?
- Не совсем, потому что в последнем эпизоде мы сыграли хуже, чем 95 минут до этого. А так, мы представляли, какая будет игра, и как можно противостоять ЦСКА. Даже в меньшинстве у нас это получалось.