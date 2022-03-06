Алексей Сафонов: Это дерби. Старостин как-то убил муху со словами «Проклятое «Динамо»

– Итак, старейшее дерби страны в Петровском парке. Прогноз рискнете дать?

– Сложно сказать, это дерби – любой исход возможен. У «Спартака» неплохой подбор игроков, несмотря на все неудачи. Раз в год и палка стреляет. Да и отступать уже некуда – еще ведь с ЦСКА в Кубке попали. Если сегодня проиграют, потом еще и ЦСКА. Под тренером кресло не только будет качаться, а превратится в маятник.

С точки зрения логики, шансы у «Динамо» повыше – 55 на 45 примерно. Но, повторю, это дерби, напряжение зашкаливает. Старостин как-то убил муху со словами «Проклятое «Динамо». В прошлый раз матч проходил с преимуществом «Динамо», вели 2:0, а потом «Спартак» сравнял. В таких матчах неважно, кто на каком месте.

– Там еще спартаковские фанаты бойкотируют матч из-за возможного введения Fan ID. СМИ сообщают об аншлаге, стадион будет бело-голубым.

– Ну, кроме фанатов немало болельщиков «Спартака» купили билеты на центральные трибуны. Знаю ребят из академии «Спартака», которые придут на матч.

С этим Fan ID пока ничего не понятно, может, его еще и не введут.

А вообще, положение непростое с иностранцами во многих командах. На Шиманьского идет большое давление, пишут, что у Шварца немцы грозят отобрать тренерскую лицензию.

Еще у «Динамо» Евгеньев пропускает из-за удаления, а Ордец пока, по известным причинам, играть не может.

Но будет много куража у обеих команд. Так что, трудно предсказать результат. Как я сказал выше, некоторое преимущество отдаю «Динамо».

АНОНС

Матч 20-го тура РПЛ «Динамо» - «Спартак» пройдет сегодня на «ВТБ арене». Начало в 19.00.