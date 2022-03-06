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Олег Пашинин: Пропуская по два мяча в каждом матче, трудно рассчитывать на серьезный результат

После матча чемпионата России «Локомотив» - «Химки» (3:2) исполняющий обязанности главного тренера железнодорожников Олег Пашинин отметил, что команда играла лучше, чем в матче с «Енисеем», а его коллега Сергей Юран заявил, что не понял ситуацию со второй желтой карточкой Бруно.
Олег Пашинин: Пропуская по два мяча в каждом матче, трудно рассчитывать на серьезный результат
06 марта 2022 18:03
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК «Локомотив»

- Поделитесь впечатлениями о матче, - вопрос Пашинину.
- Важно, что сегодня мы победили. Хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли поддержать команду и ребят, за характер, поскольку игра складывалась непросто. Мы заслуженно победили. Быстро ответили на пропущенный мяч, забили второй. После удаления у гостей контролировали игру, имели моменты, но не реализовали их. Пропустили мяч. Спасибо ребятам, что они проявили волевые способности и выиграли.

- В первые пять минут до пропущенного гола показалось, что команда не отошла от неудачного матча на Кубок России и только гол заставил ее взбодриться.
- Не стал бы делать такие выводы. Этот гол подхлестнул, но сегодня в целом команда действовала лучше, чем с «Енисеем»: лучше притворялись принципы игры, и отношение было другое.

- Как оцените матчей готовность команды и количество брака после рестарта сезона?
- Что касается брака, это зависит не только от команды, но и от соперника: насколько он заставляет быстрее играть и думать. А по поводу физики - придут цифры и мы сделаем выводы.

- Замена Керка была плановая?
- Этот вопрос лучше задавать не мне.

- Через неделю у вас матч с ЦСКА. Видны проблемы в обороне. На какие моменты обращаете внимание на тренировках?
- Это общекомандные действия в обороне. На тренировках определенные вещи прорабатываются, указываются ошибки. Понятно, что пропуская в каждой игре по два и более мячей, тяжело рассчитывать на серьезный результат.

- Как оцените игру Мампаси?
- Ему необходимо время на адаптацию. Одно дело играть в товарищеских матчах, а другое - в официальных. Он с этим справляется. Это молодой игрок. Стабильности ему не хватает, но он отлично работает на тренировках. Все будет в порядке.

«КОМАНДА В КАЖДОМ МАТЧЕ ИГРАЕТ НА ПРЕДЕЛЕ»

- Как прокомментируете игру? – вопрос Юрану.
- Футбол - это эмоциональный вид спорта. Болельщикам, думаю, игра понравилась. Были забиты мячи, красная карточка и желтая. Хороший матч получился, к сожалению, не в нашу пользу. Но я вижу, что команда с каждым матчем играет на пределе, желание есть, самоотдача. Не боится играть в атаку, что мы продемонстрировали в начале матча, создает хорошие моменты, забивает. «Локомотив» потерялся в перовые минуты, и я доволен отношением команды, но не результатом. Ситуация со второй желтой карточкой непонятная. Я не знаю, чем руководствовался судья. У игрока разбит нос, локоть попадает в лицо. Это борьба, но не было грубости. Бруно пытался играть в мяч сбоку, но в итоге получилось наоборот. Получается разбитый нос и вторая желтая карточка. Было сложно играть, имея на одного футболиста меньше. Но мы выровняли игру, сравняли счет. Это самое ценное. У наших ворот тоже появлялись моменты, но мы не сели в оборону, пытались отбиваться. Сравняли счет, но недотерпели.

«Локомотив» мы разбирали на сборах. И с «Енисеем». Но состав вышел другой и настрой у хозяев тоже был другой. Мы предполагали, что будет по-спортивному хорошая игра. Но ошибки не должны приводить к забитым мячам. Когда есть быстрая атака, быстрые мяч - надо отдать должное сопернику. Две передачи за спину центральным защитниками, и в итоге у нас выход один на один. Мы должны создавать глубину, ждать, но это привело к тому, что допустили ошибки. С каждой игрой команда по-другому выглядит, и по желанию, и по самоотдаче. Есть забитые мяч. Все будет нормально.

- Насколько серьезное повреждение у Жиркова?
- Похоже микронадрыв. Он попросил замену. Разберемся.

- Что вы говорили в перерыве ребятам, когда команда проигрывала и осталась без одного игрока?
- Сделали поправки, потому что мы были в меньшинстве. Мы играем в футбол для результата, поэтому поддержал парней. Мы приехали за очками, так что наше меньшинство ни о чем не говорит. Игра получалась, сравняли счет. Это дорогого стоит. Старались атаковать. Нам надо было, чтобы все играли за того парня, с самоотдачей. Во втором тайме ребята старались, ждали момент, забили. Но снова была ошибка.

- Видно, что команда не безразлична, была самоотдача. Вас не пугает количество брака, и как оцените ситуацию в таблице?
- Мы решил по поводу четырех очков. А то, что брак - поле настолько позволяет работать. Это надо минимизировать. После полей в Турции, здесь попадаешь на поляну, и брак случаться будет. Но лучше у штрафной соперника, чем у нашей. У «Локомотива» тоже было много брака. Это поправимо. Есть напряжение. Хочется положительного результата.

- Во втором тайме была двойная замена через пять минут поле начала тайма. Почему не в перерыве поменяли игроков?
- Мы посмотрели, немного перестроились. Плюс игроки подвели, потому что хотели добавить в атаку. У Баженова была желтая карточка, поэтому его поменяли. Его действия могли привести ко второй. Поэтому освежили игру впереди. Кухарчука сместили на правый фланг, добавили свежести в атаке. Хозяева оставляли шансы, но мы не воспользовались ими.

источник: «Советский спорт»
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