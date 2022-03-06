Промес и Бакаев возвращаются! «Спартак» одолел «Динамо» в дерби

В ОСНОВЕ НИКОЛСОН, МАКАРОВ – В ЗАПАСЕ

Второй подряд матч в РПЛ для «Спартака» в новом году носил статус столичного дерби. Армейцам красно-белые проиграли, но на «Динамо» настроились убойно. Тем более, что кубковая игра с «Кубанью» им удалась – 6:1. Паоло Ваноли сделал выводы из той встречи и удивил выходом в стартовом составе Шамара Николсона, оформившего в середине недели хет-трик.

Его визави Сандро Шварц лишился в прошлом туре Романа Евгеньева, получившего красную карточку в Химках. Бело-голубые отлично начали год двумя победами подряд и без пропущенных мячей, но на сей раз им предстояло сыграть с Сабой Сазоновым в центре обороны. 20-летний защитник отлично смотрелся на сборах, но играх такого уровня участия не принимал. Недостаток опыта сказался – в обоих пропущенных в первом тайме голах он действовал плохо, а второй так и вовсе привез.

А вот наличие Дениса Макарова на скамейке запасных откровенно удивило. Игра же сложилась так, что удачного момента для его выхода не поле не представилось, и он вышел лишь за 10 минут до конца.

Игра привлекла большое внимание зрителей. В отличие от матча «Спартак» - ЦСКА, на «ВТБ Арене» визуально собралось много болельщиков, заряжавших своей энергетикой с первых минут. Посетил игру и главный тренер сборной России Валерий Карпин. Неясно, когда состоится ближайший матч национальной команды, но ее наставник стабильно посещает игры российского чемпионата.

КВИНСИ И ЗЕЛИМХАН ВОЗВРАЩАЮТСЯ!

В матче первого круга динамовцы разрывали соперника на протяжении часа игры, но в последние 30 минут шаг за шагом сдавали позиции и в результате удовлетворились только ничьей. На сей раз настрой команд был одинаково яростным, чему подтверждением две желтых карточки уже к 3-й минуте – переборщили в борьбе Максимилиан Кофрие и Вячеслав Грулев.

Начало в исполнении команд обещало перестрелку, в которой динамовцы выглядели чуть менее перспективно, однако стоило им выровнять игру, «Спартак» провел две великолепные атаки. Самый неоднозначный для оценки футболист красно-белых – Мартинс Перейра, выигрывающий очень много верховых единоборств, но периодически теряющий мяч внизу. В середине тайма он не успел назад, зато поддержал контрвыпад, в котором Квинси Промес передачей в касание вывел на удар Зелимхана Бакаева, а Шамар Николсон в одиночестве добивал мяч в сетку после сейва Антона Шунина.

Спартаковцы после этого уступили сопернику борьбу за мяч, но продолжали контролировать игру и удвоили преимущество. Квинси Промес перехватил мяч у Сазонова, разыграл стенку с Бакаевым, сместился в центр и изумительным выстрелом из-за пределов штрафной уложил мяч в десятку. Кажется, голландец наконец возвращается по-настоящему. Осенью он старался, но в основном действовал невпопад, а после зимних сборов все-таки стал напоминать того Промеса, который признавался лучшим игроком чемпионата и уезжал в «Севилью». Квинси ловит кураж и начинает творить.

Не менее прекрасный тайм провел Бакаев. Он поучаствовал в обоих голах, а перед самым перерывом оставил соперника в меньшинстве. Правда, не без помощи Гильермо Варелы, в течение пяти минут совершившего на Зелимхане два фола на желтые карточки и оставившего товарищей в катастрофическом положении. В первом случае со стороны Сергея Карасева можно было обойтись без предупреждения, но защитник сам виноват – зная, что у него есть желтая, никто не заставлял его толкать оппонента в спину. Что Бакаева, то он отведенные 66 минут провел изумительно. Это явно одна из лучших его игр в РПЛ.

ПЕРВАЯ ПОБЕДА ВАНОЛИ В РПЛ

В перерыве во время флеш-интервью Николсона сложно было не услышать, как в полный голос разоряется Шварц, недовольный и судейством, и игрой своих игроков (в обоих случаях, вполне заслуженно). В перерыве он выпустил на осиротевший правый фланг обороны Сергея Паршивлюка вместо Даниила Фомина, а бестолково отбегавший 45 минут Захарян опустился в центр.

Ваноли ответил заменой имевшего предупреждение Кофрие на Руслана Литвинова. Чтобы не рисковать попусту. Итальянец и в дальнейшем придерживался этой стратегии, вскоре после карточки заменив Мартинса. Сколь осторожный, столь и рациональный тренер.

Во втором тайме спартаковцы откровенно наслаждались ситуацией и очень уверенно контролировали как мяч, так и игру. Шварц же в надежде не чудо бросал в игру то Константина Тюкавина, то Клинтона Нжи. Первый заменил Федора Смолова, до которого мяч доходил с большим трудом. А уж с переходом на игру в два нападающих его прессинг-умений стало совсем уж недостаточно.

Лишь к последней трети тайма красно-белые расслабились и позволили сопернику атаковать свои ворота, но динамовцам стоит признать провальность этой встречи, которую не объяснить удалением Варелы. Ведь первый удар в створ они нанесли лишь на 76-й минуте. Кстати, это был первый сейв для обоих вратарей.

Вторая половина игры получилась намного более спокойной. В составе «Спартака» до своей замены пытался что-то изобретать только Бакаев, а динамовцы в меньшинстве не сколько верили в спасение, сколько не хотели ударить в грязь лицом перед своим тренером. Чуть не повезло пробившему из-за пределов штрафной штангу Захаряну, а в остальном им и вспомнить нечего.

«Спартак» одержал в РПЛ первую победу под руководством Ваноли, а «Динамо» подарило «Зениту» возможность оторваться на пять очков.

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РПЛ. 20-й тур

«Динамо» - «Спартак» - 0:2 (0:2)

Голы: Николсон, 26 – 0:1. Промес, 37 – 0:2.

«Динамо»: Шунин, Варела, Бальбуэна, Сазонов, Скопинцев, Моро (Макаров, 81), Фомин (Паршивлюк, 46), Шиманьски, Захарян, Грулев (Нжи, 64), Смолов (Тюкавин, 58).

«Спартак»: Селихов, Кофрие (Литвинов, 46), Жиго, Джикия, Мозес, Умяров, Мартинс (Зобнин, 80), Айртон, З. Бакаев (Ларссон, 67), Промес, Николсон.

Предупреждения: Кофрие, 1. Грулев, 3. Айртон, 40. Варела, 42. Захарян, 65. Мартинс, 72. Умяров, 86.

Удаление: Варела, 45+3 (2 жк).

Судья: Карасев (Москва).