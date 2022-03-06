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Паоло Ваноли: Команда, претендующая на высокие места, должна иметь психологию победителя

После матча 20-го тура РПЛ «Динамо» - «Спартак» (0:2) главный тренер гостей Паоло Ваноли отметил, что красно-белым надо прибавлять в стабильности, а его коллега Сандро Шварц поблагодарил своих футболистов за то, что они бились до конца.
Паоло Ваноли: Команда, претендующая на высокие места, должна иметь психологию победителя
06 марта 2022 21:59
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК «Спартак»

- Как вы оцените игру? - вопрос Ваноли.
- Мы провели хороший матч, особенно первый тайм, но нам надо прибавлять в стабильности, потому что надо играть 90 минут. Без концентрации тяжело, я так и сказал ребятам. Нам еще есть, куда расти.

- Почему так слабо команда провела второй тайм, играя в большинстве? Было создано только два момента. Это была такая установка или футболисты действовали на поле по ситуации?
- Это вопрос психологии, потому что команда, которая претендует на высокие места, должна иметь психологию победителя. Мы работаем над этим и я надеюсь, будем еще прибавлять в данном компоненте.

«В ПЕРВОМ ТАЙМЕ У НАС БЫЛИ МОМЕНТЫ, О НЕ ПОВЕЗЛО»

- Как прокомментируете поражение от «Спартака»? - вопрос Шварцу.
- Стоит разбить игру на два тайма. В первом тайме у нас были моменты, и нам не повезло, но повезло сопернику в ситуации с первым голом. Далее мы выбегали в контратаки. Второй гол Промеса - это ювелирной точности удар. Потом была красная карточка. Во втором тайме команда проявила себя с лучшей стороны и я благодарен ребятам, что во втором тайме они бились до конца.

- После первого тайма вы подошли а судье Карасеву и предъявляли ему претензии. Чем вы были недовольны?
- Было много спорных моментов в первом тайме. Мы пообщались касательно этих вопросов по первому тайму.

- Можно ли назвать эту игру самой неудачной для «Динамо» под вашим руководством и какое поражение было самым болезненным, сегодня или от «Зенита» 1:4?
- Я не стал бы сравнивать более и менее болезненные матч. Так бывает. В жизни есть более важные моменты, чем поражения на поле. Хотел бы сказать позитивные слова команде по самоотверженности и самоотдаче во втором тайме.

- В целом вы довольны судейством и согласны ли с удалением Варелы?
- Не стал бы говорить только о сегодняшней игре. Если говорить о дерби, возьмите ситуацию, когда на тридцатой секунде судья дает желтую карточку игроку, и сам ставит себя под давление. В таких матчах судейство должно быть лучше. Наша вторая желтая карточка - следствие того, какую стратегию судья взял с начала встречи.

- Был полный стадион. Как вам атмосфера матча? Можно сказать, что в этом плане мы возвращаемся к тому, что было до коронавирусных ограничений?
- Можно сказать, что были ограничения, но сейчас тоже не самые простые времена, и надо сказать добрые слова фанатам, они гонят нас вперед, и мы это чувствуем. С первого дня я говорил, что для людей, которые нас окружают, фанатов, мы и играем в футбол.

- В гостевом матче на стадионе «Спартак», вы в первом тайме не дали шансы сопернику. Сегодня вышла играть другая команда, и до первого гола «Динамо» не выглядело победителем. Почему это произошло?
- Помимо того, что мы профессионалы, мы в первую очередь люди. Сложно сравнивать ту игру и эту. Надо сказать про «Спартак». В матче с ЦСКА «Спартак» хорошо смотрелся, но ему не повезло. В «Спартаке» много квалифицированных футболистов. Мы понимали, что игра будет непросто складываться. Мы хорошо оборонялись в первом тайме. Были моменты у обоих команд. Соперник забил с контратаки, а второй гол - мастерство Промеса, который положил мяч в девятку. Плюс в конце первого тайма мы получили удаление.

источник: «Советский спорт»
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