Алексей Сафонов: «Ростов» для Карпина реальный вариант, но я бы еще рассмотрел «Краснодар»

- На днях некоторые СМИ сообщили, что Валерий Карпин ведет переговоры с «Ростовом». Это выглядит совершенно логичным – тренер должен работать, а будущее сборной в тумане. Хотя сам Карпин это отрицает, но не станем обращать на это внимание.

- Да, это логично. Карпин удачно работал в «Ростове» несколько лет…

- Четыре года.

- Его любят болельщики, а в клубе попробовали много вариантов. Даже Семин там побывал. Да, тренер должен работать, иначе теряется драйв. А Карпин всегда любил работать, откликался на самые разные предложения.

- Одно «Торпедо» Армавир чего стоит, а еще была «Мальорка»…

- Поэтому все логично – чем проводить сборы со сборной раз в полгода, лучше поработать в клубе ежедневно.

- Какие у Карпина варианты в России? «Локомотив» сделал ставку на свою легенду Дмитрия Лоськова. Да и какое отношение к «Локо» имеет Карпин?

«Спартак»? При Федуне шанс вернуться в родной клуб у Валерия Георгиевича невелик. ЦСКА и «Динамо» - понятно, Карпину туда дорога заказана из-за его спартаковского прошлого. Да и тренеры там есть.

- По поводу «Ростова» согласен полностью, но я бы еще не исключал «Краснодар». Все легионеры уехали, команда резко обновилась и омолодилась. А Карпин как раз умеет работать с молодежью. Здесь все зависит от желания Галицкого. Но это чисто мое мнение, пока мы только слухами питаемся.