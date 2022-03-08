Владимир Пономарев: Не ожидал, что «Спартак» удачно сыграет с «Динамо», а ЦСКА откровенно повезло

- Какое событие тура стало для вас главным?

- Я не ожидал, что «Спартак» так удачно сыграет с «Динамо». Мне понравилось, как он действовал на поле, не то, что с армейцами. Понравился спартаковский футбол. Ребята побежали вперед. Никто не отыгрывал назад и не раздавал пасы поперек поля. Это настоящий хороший футбол. Оборона «Динамо» получила очень сильную нагрузку, поэтому и ошибки у них были. Соперник заставил их ошибаться. Плюс защита красно-белых отлично сыграла. Динамовцы не знали, что им делать. Практически моментов они не создали. Так что у хозяев был полный провал в этой игре. А «Спартак» выглядел фаворитом.

- С чем вы связываете такое преображение команды Ваноли?

- Это даже не преображение, а нормальная игра в футбол. Просто динамовцы успокоились, что они идут на втором месте. Подумали, что у них всегда легко все будет получаться и поэтому не настроились на дерби. Они увидели, как безобразно «Спартак» играл с ЦСКА. Это действует на футболистов. Их все время надо дергать, а тренер не сумел настроить на игру. А «Спартак» наоборот воодушевился, почувствовал уверенность в своих силах, что он может выигрывать, и довел дело до конца.

- Интрига в борьбе за золотые медали умерла?

- Нет. «Зенит» с трудом выигрывает. Динамовцы, правда, немного откатились. От ЦСКА я тоже ожидал большего. Как армейцы играли со «Спартаком» и с «Нижним Новгородом» - это небо и земля. Тоже не настроились ребята. Хотели выиграть малой кровью. Надо все время играть на пределе своих возможностей, а они не хотят. Даже Языджи, Карраскаль, Медина с прохладцей отнеслись к матчу. Думали, что всегда будут так легко играть, как со «Спартаком». Но нет. Их плотно взяли под опеку, потому что это лидеры команды. Им надо отрабатывать деньги.

- То есть ЦСКА откровенно повезло вырвать победу на последних секундах матча?

- Конечно. Удачно пробил Языджи. Мяч проскочил в такой куче! Он просто пнул его, это был даже не удар. Так редко бывает. Следующая игра у ЦСКА будет с «Локомотивом», вот там и посмотрим. Это уже будет показатель.

- Железнодорожники, кстати, провели очень тяжелую встречу с «Химками». Как ее оцениваете?

- Матч действительно получился очень сложный, но «Локомотив» выдержал. Теперь он будет настраиваться на ЦСКА.

- Еще какие встречи удалось посмотреть?

- «Зенит» с «Уфой». Так себе игра. Не очень мне понравился «Зенит». Он с трудом стал выигрывать. Тяжело Семаку настраивать ребят. Пока они остаются на первом месте, но следующие матчи будут более сложными, выездными, с «Крыльями Советов» и «Сочи».

- Что скажете по игре «Краснодар» - «Урал»? Гости добирались на нее на поезде, а «быки» остались без своих легионеров.

- Что поделать? Пока так. Не знаю, вернутся иностранцы или нет. Без легионеров «быкам» будет сложнее, это понятно. Все-таки состав уже наигранный. Придется обходиться своими ребятами. С другой стороны у наших футболистов будет шанс застолбить место на поле. Это тоже неплохо.