«Мы были лучшими». Леонид Федун о победе в дерби с «Динамо»

- Мы были лучшими. У нас впереди несколько матчей, которые мы должны пройти. Вы видите, что вы сильнее, и должны реализовывать это на поле. Уже поменьше нервов, как это было в конце, и больше уверенности. А все остальное будет нормально, - сказал Федун.

«В МАТЧЕ С «ДИНАМО» У МЕНЯ БЫЛО ПРЕДЧУВСТВИЕ, ЧТО ЗАБЬЮ ДАЛЬНИМ УДАРОМ»

- Расскажите, как забили свой красивый гол? – вопрос Промесу.

- Это был мяч, который забиваешь далеко не в каждой игре. Когда хорошо попадаешь по мячу, то можешь положить вот такой вот гол. Что ж, это мое оружие. Я много работаю над такими дальними ударами, и в день игры у меня было предчувствие, что получится. Особо не раздумывал в тот момент. Прошел двух игроков и пробил – классный вышел гол.

- Получается, «Динамо» - это то ваш любимый соперник в плане голов.

- Я видел статистику перед матчем. Но так бывает – есть «свои» команды. В Голландии, например, я постоянно забивал ПСВ, а здесь – «Динамо». Это здорово!

- Вы знаете о том, что благодаря этому голу вы вошли в топ-10 лучших бомбардиров «Спартака» за всю историю клуба?

- Нет. Я не знал об этом. Это очень круто! Я горд, что теперь у меня есть такое достижение, но именно за этим я сюда и приехал – забивать мячи и побеждать со «Спартаком». Это был отличный день.

- Мартовский матч снова получился голеобильным. Как считаете, март – это месяц «Спартака», как и в прошлом году?

- Восемь голов в двух встречах – это очень хорошая статистика. Если мы продолжим забивать в том же духе, тогда можно будет сказать, что это действительно наш месяц. Надо идти от игры к игре, и в следующем матче надеюсь увидеть больше наших фанатов на стадионе. Мы очень скучаем по ним.