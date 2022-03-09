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Мировой футбол уходит с экранов России, встречайте чемпионат Белоруссии

Руководство Английской премьер-лиги разорвало контракт с платформой ОККО на трансляцию матчей АПЛ и Кубка Англии. Okko называл это решение политически мотивированным.
Мировой футбол уходит с экранов России, встречайте чемпионат Белоруссии
09 марта 2022 13:41
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК "Манчестер Сити"

«Английская премьер-лига в нарушение условий действующего контракта решила в одностороннем порядке разорвать отношения с Оkko. В основании этой позиции лежат исключительно политические мотивы. Okko со своей стороны выполнил все условия действующего контракта .Оkko сожалеет о невозможности показывать матчи английской премьер-лиги российским любителям футбола», — отмечается в пресс-релизе.

АПЛ нарушила условия действующего договора с компанией о трансляции матчей: со своей стороны Okko выполнила все условия контракта. В компании выразили сожаление, что Okko не сможет показывать матчи Английской премьер-лиги российским любителям футбола.

Rambler Group, в который входит Okko, выкупил эксклюзивные права на Английскую премьер-лигу в 2019 году. Зрители могли смотреть матчи на портале «Okko Cпорт» по специальной подписке. По некоторым данным, ОККО платил ежегодно АПЛ около 6 миллионов фунтов стерлингов.
С сезона 2022-2023 права на АПЛ должны были вернуться холдингу «Газпром-Медиа», куда входит «Матч ТВ». Сейчас все проекты «Газпрома» попали под санкции. Поэтому возвращение английского футбола на «Матч ТВ» находится под большим вопросом. Английские СМИ сообщают, в России также будет прекращен показ игр Кубка Англии и Кубка английской лиги, которые транслирует «Матч ТВ».

Но это еще не все неприятности. Ранее профессиональная футбольная лига Франции (LFP) объявила о приостановке с 4 марта действия контракта с телеканалом «Матч ТВ» на трансляцию матчей чемпионата Франции. Договор был заключен на три сезона.
До этого «Яндекс» получил уведомление об остановке действия прав на трансляции матчей НХЛ из-за ситуации в Украине. Также работу в России прекратил портал Megago, транслировавший на территории России встречи НБА.

Большой мировой футбол стремительно уходит с наших экранов. Миллионы болельщиков лишаются прекрасного зрелища. Непонятно, что будет в сетке «Матч ТВ» в ближайшее и, видимо, достаточно продолжительное время. Боевики с Брюсом Ли?

Ну, и, похоже, скоро нам опять будут показывать замечательный чемпионат Белоруссии, как в первый пандемийный год.

источник: «Советский спорт»
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