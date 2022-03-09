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Борис Игнатьев: Решение ФИФА отстранить Россию от стыковых матчей ЧМ-2020 печальное и прискорбное

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев высказался о решении ФИФА официально отстранить сборную России от стыковых матчей ЧМ-2022.
Борис Игнатьев: Решение ФИФА отстранить Россию от стыковых матчей ЧМ-2020 печальное и прискорбное
09 марта 2022 14:40
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

- Вчера вечером ФИФА выпустила заявление, в котором говориться, что стыковые матчи за право участия в финальном турнире ЧМ-2022 пройдут без сборной России. Как вы восприняли эту новость?
- Негативно. Конечно, мне бы хотелось, чтобы наша сборная играла, тем более для болельщиков и людей, которые имеют отношение к спорту, это часть жизни. Мы все хотели, чтобы наша команда добилась победы над поляками, и продолжила свой путь в стыковых матчах с чехами или шведами, но все сложилось так, как этого хочет ФИФА. Хотя спорт должен быть вне политики. Есть документы в ФИФА, где четко написано, за что можно дисквалифицировать, снимать, отстранять сборную. В общем, все это очень обидно и прискорбно. Будем надеяться, что справедливость в CAS восторжествует.

- РФС уже подал туда апелляцию. Считаете, удастся добиться положительного для нас решения?
- Я хочу, чтобы было все справедливо, чтобы наша сборная если и не попала на чемпионат мира, то только по спортивному принципу, если она кому-то проиграет, а не так. Все остальное меня не может устроить - вмешательство третьих сторон, не футбольных. Думаю, решение CAS будет таким, какое сейчас есть.

- Не в нашу пользу?
- Да. Конечно, мне хотелось бы, чтобы эта инстанция приняла нашу сторону и в дальнейшем решения были верными, и не учитывали различные ситуации, которые к спорту не имеют отношения. Думаю, пора делать спорт объединяющей силой и добиться того, чтобы он кооперировал людей и давал возможности нормально жить.

Кстати, стыковой матч Украина – Шотландия был перенесен на июнь. Есть мнение, что это даже хорошо, потому что если одной паре уже перенесли игру, то и нашу тоже могут. Это для нас был бы лучший вариант из всех тех, которые сейчас объявлены. Если CAS примет решение, солидарное с ФИФА, и нас отстранят, то это для нас будет худшим вариантом. А если они передвинут игру до принятия иного решения, я был бы только за. Лишь бы мы участвовали. А когда это будет – не играет большой роли. Важно, чтобы было принято такое решение.

источник: «Советский спорт»
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