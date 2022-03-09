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Константин Тюкавин: Смолов взял надо мной шефство и много мне подсказывает

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в интервью передаче «Футбол России» с Ильей Казаковым рассказал о том, что всегда был забивным нападающим, а также сравним Валерия Карпина и Сандро Шварца.
Константин Тюкавин: Смолов взял надо мной шефство и много мне подсказывает
09 марта 2022 15:33
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК «Динамо»

- На сборах вы стали лучшим бомбардиром «Динамо». У вас интересная конкуренция в молодежке, где есть Агаларов, а с приходом Смолова есть конкуренция в «Динамо». Игра на сборах – это следствие конкуренции?
- Я помню, в том году первый раз поехал на сборы зимой, и тоже стал лучшим бомбардиром команды. И летом тоже больше всех забил. Это плоды моей работы. Значит, правильно все делаю.

- Всегда ли вы были нападающим, который много забивает?
- Да. Я как пришел в академию, я сразу стал нападающим. У меня были индивидуальные награды лучшего бомбардира. Старался всегда забивать.

- Почему вас определили в нападение? И как проходил отбор?
- Когда меня в пять лет привели в академию «Динамо», то взяли по возрасту на год старше. Это было в манеже «Динамо». А как определили в нападение, я не помню.

- У вас не так часто берут интервью. Но была фраза Валерия Маслова, и он о вас отозвался как о человеке, который умеет правильно двигаться и забивать. Насколько велико было его влияние на вашу карьеру?
- Его наставления на меня повлияли. Он постоянно мне подсказывал. Когда он работал в «Динамо» говорил, не задирать нос. Он всегда говорил, что когда соперники тебя бьют, старайся стоять на ногах. И я придерживаюсь этого совета.

- У вас начало карьеры было по шведской модели: зимой вы играли в хоккей с мячом, летом в футбол. Говорят, что ваш стиль игры отчасти определен хоккеем с мячом. Это правда?
- Хоккей с мячом повлиял на мою карьеру. Это похожие виды спорта с футболом. У меня выросла координация. Я стал более устойчивым. Лет шесть-семь совмещал эти виды, но сразу выбрал футбол, хотя хоккей с мячом мне тоже очень нравятся.

- Вы сказали про то, что не надо задирать нос. Сколько раз вам опускали нос? Не поверю, что такое внимание влияет на психику.
- Такого чтобы я задирал нос, не было. Если бы было, мне бы сразу подсказали.

- Ваше поколение немного другие, чем то, кто чуть старше. В этом возрасте сложно найти человека, которого вы слушаете. Есть ли у вас такие люди сейчас?
- Конечно. Это и главный тренер, и весь тренерский штаб. Они всем помогают. Папа, агент, брат, который мне тоже помогает.

- Писали, что Смолов взял над вами шефство. Это правда?
- Да, так и есть. Мы с ним общаемся. Мы играем на одной позиции и он подсказывает. Федор - как старший наставник. Все-таки это опытный футболист.

- Конкуренция с Агаларовым или Смоловы, что комфортнее?
- Приятно, когда ты постоянный игрок основы, но если есть конкуренция, это еще лучше. Ты будешь прибавлять на фоне других игроков. Все-таки, Смолов – опытный футболист у него есть, чему поучиться: технике, видению поля.

- Валерий Карпин всегда хорошо отзывался о Шварце. И Сандро тоже хорошо отзывается о Карпине. Насколько они похожи по-тренерски?
- Они проводят много индивидуальных бесед, любят просто пообщаться даже не на футбольные темы. А на поле они схожи, эмоциональны. У «Динамо» и сборной России похожие схемы, прессинг.

- В «Динамо» есть философия, что сахар – это зло?
- Бывают десерты, но за два дня до игры все убирают.

- Все российские футболисты хотят поиграть за рубежом. Рушили для себя, в какой чемпионат хотели бы отправиться?
- Если ехать, то надо быть готовым к этому, заявить о себе здесь, играть постоянно за сборную. А какой смысл приезжать туда не готовым и сидеть лавке?

- Кто ваш ориентир в футболе?
- Раньше не нравился Кокорин, когда он хорошо играл в России. А за границей - Криштиану Роналду. У меня есть коллекция его маек и на днях еще одна из «Манчестер Юнайтед» должна приехать. Подкупает его трудолюбие и отношение к делу.

- С Захаряном вас объединяет только футбол? Вы ведь ровесники.
- Мы общаемся не только на поле. Можем сходить в ресторан, за покупками куда-то. Живем на базе в одном номере. Мы близкие друзья.

- Были моменты, когда вы могли расстаться с «Динамо»? Или как в пять лет вы пришли в клуб, так и вросли в него?
- Я не слышал, что меня хотят куда-то отдать. Может это и обсуждалось, но со мной никто не разговаривал об этом. Я динамовец и люблю этот клуб.

источник: «Советский спорт»
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