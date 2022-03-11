Сергей Семак: Состояние «Зенита» несколько хуже, чем в предыдущих матчах

- Клаудиньо получил травму в матче с «Уфой». Расскажите о его состоянии.

- Он хорошо себя чувствует и готов к предстоящему матчу.

- А сыграет ли против самарского клуба Кузяев?

- Он тренируется в общей группе и готов играть.

- После зимнего перерыва свои матчи «Зенит» проводил в комфортных климатических условиях, но в Самаре ожидается минусовая температура. Это может стать проблемой?

- Поле одинаковое и для нас, и для «Крыльев Советов». Если погода ухудшается, игра становится проще, а вот созидать труде. Но ведь эти условия одинаковы для обеих команд. Мы не раз играли в холодную погоду, и думаю, это не станет проблемой ни для нас, ни для соперника.

- «Крылья Советов», серьезно изменились за время зимней паузы. Кадровые потери ослабили команду, или новички их компенсировали?

- Я не считаю, что команда сильно изменилась. Да, были новобранцы и те, кто ушел, но по большому счету состав остался примерно тем же. Новички качественно заменили тех, кто покинул команду.

- Для Ивана Сергеева наверняка принципиально сыграть в Самаре. Вы будете это учитывать? И будет ли у него возможность сыграть против бывшей команды?

- Шанс играть есть у всех футболистов, которые готовятся к матчу. Ну а тех ребят, кто появится на поле, мы определим исходя из их состояния и хода матча.

- Прояснились ли сроки восстановления Одоевского?

- В течение нескольких недель он будет заниматься вместе с полевыми игроками, а пока его состояние не позволяет работать по вратарской программе. Но что важно - ноги у него целы. А если говорить о сроках, то ему точно придется пропустить несколько недель.

- Как оцените состояние команды, если говорить физической подготовке? Футболисты близки к пику формы или это ровное состояние?

- Наш последний матч уступал в интенсивности. Это связано с тем, что «Уфа» низко оборонялась. Такую защиту трудно было вскрывать, но, возможно, это связано и с тем, что состояние сейчас несколько хуже, чем в предыдущих матчах. Мы поймем следующей встрече, действительно команда подсела или просто так кажется.