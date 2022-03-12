«Золотой мяч» будут вручать летом. По новым правилам у Месси в этом сезоне нет шансов на победу

Последняя церемония вручения «Золотого мяча» в Париже оставляла впечатление фальшивого зрелища. Весь футбольный мир сходился во мнении, что Лионель Месси очередную награду не заслуживал и что Роберта Левандовски прокатили с победой незаслуженно. Поляк в «Баварии» был чертовски хорош, в отличие от Лео, который вместе с «Барселоной» переживал явный кризис. Единственным достижением аргентинца по итогам года была победа на Кубке Америки со своей сборной, но ничего гениального он на том турнире не сотворил. Как и в новой команде – «ПСЖ», куда перешел с нового сезона.

В футбольных кулуарах шушукались, что деньги катарских бизнесменов, пришедших в европейский футбол, оказывают влияние на многие решения в футболе Старого Света. Французский еженедельник France Football, который и вручает «Золотой мяч», вряд ли мог остаться в стороне от этого процесса. «ПСЖ» ведь базируется в Париже, как в этом городе могли не отдать награду своей новой звезде? Таким вопросам задавались многие пользователи в сети.

Как было на самом деле с голосованием – знают только организаторы премии. Система определения победителей закрытая, что там творится с подсчетами – об этом публике неизвестно. Были предположения, что при голосовании многие неевропейские страны, которые не слишком сильно интересуются делами в клубном футболе, просто делают свой выбор по инерции. Есть большая звезда, о ней все говорят – значит, он и лучший. И отдают свои голоса звездам соцсетей.

Месси и Криштиану Роналду по такой формуле собрали за десятилетие почти все «мячи» за редким исключением (в 2018-м награду отдали хорвату Луке Модричу). И это многим надоело. Случай с Левандовски был настолько вопиющим, что организаторы признали необходимость перемен. Правила определения лучшего игрока претерпят серьезные изменения. Французское издание L'Equipe рассказало о том, что тут будет нового.

Прежде всего изменится период, за который определяют победителя. Раньше точкой отсчета был календарный год. При этом обладатель «Золотого мяча» почему-то становился известен еще осенью, когда куча матчей еще предстояло сыграть – не только в чемпионатах, но и в еврокубках и отборочных матчах. Что уже вызывало вопросы. По новым правилам «Золотой мяч» будет вручаться лучшему игроку сезона. Очевидно, что в те годы, которые выпадают на крупнейшие турниры с участием сборных (ЧМ, Евро и пр.), на голосование будет серьезно влиять игра за национальные команды. Ведь выбор будет делаться по горячим следам, а как известно – запоминается лучше последнее.

В следующем сезоне, правда, ЧМ-2022 приходится на зиму из-за климатических условий в принимающей турнир стране Катаре. Но это все же исключение из правил. Еще одно новшество касается критериев, по которым будет определяться лауреат. На первое место выходят индивидуальные показатели, что дает шанс на успех игрокам из команд и сборных, которые не добивались со своими коллективами побед в сезоне, но своей игрой покорили сердца болельщиков. Командные достижение будут вторичны.

Наконец, еще одно новое положение должно сделать голосование более профессиональным. Выбирать будут журналисты из тех стран, которые входят в топ-100 рейтинга ФИФА. Всякие экзотические страны на выбор влиять не будут. Посмотрим, что это изменит. По ощущениям, шансов на победу у тех, кого выбирали за старые заслуги, наверняка станет меньше.

Будут учитываться и принципы fair play. Кандидат обязательно должен соответствовать правилам честной игры. Главное, чтобы сам «Золотой мяч» стал честным. В последние годы о таком оставалось только мечтать. Так что реформы своего детища France Football затеял очень своевременно.

Уже сейчас можно назвать кандидатом на почетный трофей нападающего «Реала» Карима Бензема и того же Левандовски. А вот Месси «Золотой мяч»-2021/22 не получит точно. Из Лиги чемпионов его «ПСЖ» вылетел в 1/8 финала, проиграв в Мадриде, турниров сборной до лета нет. За победу в чемпионате Франции такие награды не получают. Так что можно не сомневаться, что «мяч» вскоре найдет нового владельца.