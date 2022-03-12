В Тулу не за пряниками. «Динамо» громит «Арсенал»

«Динамо» много лет не могло выиграть в Туле. Если быть совсем точным, то сегодняшняя победа – это первые три очка в столице самоваров и пряников, взятые с 2014 года.

Отчёт о том, как проходила игра, вы можете почитать у наших партнёров – издания «Плеймейкер».

Мы же обратим внимание на знаковые вещи, составившие драматургию в этой игре: очередной гол Смолова за бело-голубых (иногда полезно медленно возвращаться из чужой штрафной, что Федор и продемонстрировал в эпизоде, когда открывал счет), на счету Арсена Захаряна – гол и реализованный пенальти. Себастьян Шиманьски, который, наверняка, до сих пор в сомнениях, играть дальше или возвращаться домой в Европу, отметился ни много ни мало аж восьмой голевой передачей в текущем сезоне.

Статистика матча (источник: Opta Sport)

Тюкавин в этом сезоне набрал уже 4 очка по системе «гол + пас» в матчах, в которых выходил на замену. И это лучший результат сезона. Первую строчку по этому показателю Тюкавин делит с Артемом Дзюбой – у того тоже 2 года и 2 передачи после выходов не в старте.

Из важных наблюдений: «Динамо» впервые в истории забило три и больше голов в трёх выездных матчах РПЛ подряд. Но это если брать собственную историю. А вот есть достижение уже не такое локальное: «Динамо» - единственная команда в текущем сезоне внутреннего чемпионата, забивавшая в каждом (!) гостевом матче.

Так что совершенно очевидно, что «Зениту» понадобятся новые судьи Карасевы, чтобы остановить набравшего ход конкурента.

И, конечно, отдельное спасибо динамовцы должны сказать «товарищу Новосельцеву» - именно после двух его великолепных передач соперникам и были забиты два первых года в ворота «Арсенала». В социальных сетях быстро распростаняется свежий мем: