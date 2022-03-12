Алексей Березуцкий: Радует, что в концовке матча вторую игру подряд команда показывает характер

- Как Вам игра?- вопрос Березуцкому.

- Игра была интересная, с обилием моментов, неплохих с обеих сторон. У нас их было больше. Победу мы заслужили. Радует, что в концовке матча вторую игру подряд команда показывает характер и бьется до конца. Надеюсь, это будет тенденция.

- Почему Вы выбрали тактику без чистого нападающего?

- У нас был сложный график с длинным перелетом, и большая группа футболистов имела перед игрой небольшие мышечные проблемы. Поэтому некоторые ребята не могли играть всю игру. У Заболотного было повреждение после игры с «Сочи». Он не должен был играть. Смог выйти только на 15 минут.

- Почему Вы сначала играли в два центральных защитника, а потом перешли на три? Это потому что «Локомотив» стал опасен?

- Нет. Повлияло то, кого мы можем выпустить на замену. Например, по своему состоянию Фукс не смог провести весь матч, как и Заболотный.

- Прокомментируйте эпизод с пропущенным мячом.

- Я могу высказаться эмоционально или еще как-то, но по факту разбор будет на технической записи, и только после этого я смогу точно сказать, кто там виноват.

- У Вас остались какие-то слова про Марио Фернандеса? У него столько сотрясений, но он уже забил столько мячей. Причем он победные забивает.

- Марио - это уникальное явление в российском футболе. Он бразильский футболист с русским характером. Это дорогого стоит. Через час после предыдущего матча он сказал, что готов к следующей игре. Он всегда так говорит, но потом у него находят какие-то травмы. Была вероятность, что он не сыграет сегодня, но вы же его знаете. Он не сыграет, только если ему оторвут ногу.

- Прокомментируете три победы ЦСКА подряд с голами после 87-й минуты.

- Это желание команды победить, даже когда мало сил. Это характер. О тактических решениях говорить не приходится.

- Вы планируете Дзагоева все время выпускать на замену?

- Я удовлетворен его выходом на замену. Он может играть 60 минут, в зависимости от соперника, но это время лучше использовать во втором тайме. Понятно, что Алан хочет играть с первых минут.

«ИГРА БЫЛА НИЧЕЙНАЯ, НО ЦСКА ПОВЕЗЛО»

- Прокомментируйте сегодняшний матч, – вопрос Лоськову.

- Игра была интересная. Она держала зрителей в напряжении до последней минуты. ЦСКА чуть повезло. Армейцы забили на последних минутах встречи и выиграли. А так игра была ничейная.

- За счет чего за эту неделю Ваша команда так прибавила функционально?

- Мы же тренируемся. От игры к игре команда будет набирать форму.

- Была удивительно не увидеть Рыбуса на поле после перерыва. Почему приняли такое решение?

- Он по травме попросил замену.

- Почти каждый стандарт у Ваших ворот приводит к нервной ситуации. Почему так происходит?

- Наша команда не такая высокорослая, поэтому проблемы возникают при стандартах. Стараемся меньше делать угловых у своих ворот, и штрафных.

- С чем связываете слабую реализацию контратак?

- Ребята не вошли в игровой тонус, была большая пауза. У Рифата Жемалетдинова был момент, он не забил. До этого два пенальти он не реализовал. Сегодня в пустые ворота не попал. Это нервы.