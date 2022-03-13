Бессердечный VAR отменил два гола «Спартака» и поставил два пенальти! «Краснодар» победил в Москве

«КРАСНОДАР» БЕЗ ЛЕГИОНЕРОВ

При всем уважении к вроде бы набравшим ход красно-белым, наибольший интерес в этой встрече представлял оставшийся без легионеров «Краснодар». И как раз в немалой степени благодаря столь серьезному сопернику. В предыдущем туре «быки» одержали победу над «Уралом», а теперь их ждал полноценный экзамен на профпригодность.

И.о. главного тренера «горожан» Александр Сторожук по сравнению с предыдущим матчем полностью сохранил стартовый состав, тем не менее если к Александру Черникову и Эдуарду Сперцяну мы привыкли еще по осени, то Никитой Кривцовым (в опорной зоне) и Ираклием Манеловым (правый полузащитник) только знакомимся.

Паоло Ваноли также обошелся без перестановок, а это значит, что Шамар Николсон вновь занял позицию Александра Соболева в центре нападения. Как не оказалось в основе и Романа Зобнина, проигрывающего конкуренцию в средней линии Мартинсу Перейре и Наилю Умярову. А Зелимхан Бакаев по-прежнему котируется выше Джордана Ларссона. В общем, без сюрпризов.

ХИТРОСТЬ СПЕРЦЯНА, СПОРНЫЙ ПЕНАЛЬТИ ИЛЬИНА

«Спартак» был очевидным фаворитом этой пары, но начал матч крайне скверно – без эмоций и желания сходу завладеть инициативой, за что и поплатился уже на пятой минуте: самый противоречивый игрок красно-белых Максимилиано Кофрие нарушил правила перед штрафной, а затем в стенке прыгнул над пущенным Сперцяном мячом. Александр Селихов такого подвоха от партнера явно не ожидал. Это уже третий пропущенный москвичами мяч со штрафного в сезоне.

К чести хозяев, они сразу взялись за дело и провели несколько интересных атак, почти сравняв счет. Почти, потому что Николсон, открываясь за спинами защитников, заступил за линию офсайда, и чудесному удару Бакаева в дальний угол VAR в результативности отказал. Но разыграли эту атаку игроки здорово.

Красно-белые волны регулярно накатывались на штрафную Матвея Сафонова, моментов для взятия ворот было достаточно, и во многих из них принял участие Николсон. И не потому, что ждал мяча на острие, а благодаря хорошей динамике от фланга до фланга.

А сравнял счет незаметный в первом тайме Промес, на игре которого, видимо, сказались обвинения в контрабанде наркотиков. Новость прозвучала дико из-за каких-то оптовых объемов в тоннах, но повлияла на голландца. И все же именно ему партнеры доверили пробитие пенальти после игры рукой Владимира Ильина в собственной штрафной. Споры по этому пенальти еще будут, поскольку мяч попал в Ильина после сейва Матвей Сафонова, но по-футбольному это логичное решение. Не выставь краснодарец руку, мяч оказался бы у готового к добиванию Николсона.

СПЕРЦЯН ТАЩИТ «КРАСНОДАР»

В начале второго тайма краснодарцы удивили несколькими минутами контроля, в ходе которых пытались доставить мяч на левый край, где Алексей Ионов противостоял Виктору Мозесу и Кофрие. Бельгиец вообще в этом составе выглядит белой вороной – нечисто идет в отбор, слабо играет в пас. На его зону гости и оказывали давление.

Впрочем, партнеры уверенно страховали защитника, так что голевых моментов эта тактика гостям не принесла. А в ответ они несколько раз позволили сопернику развить контратаку. В одной из них Николсон обыграл троих оппонентов и с близкого расстояния переиграл Сафонова, но и этот гол был отменен – прорываясь мимо Мартыновича, он задел мяч рукой.

Вторая половина была совсем иной. Уже краснодарцы больше владели мячом, не позволяя сопернику властвовать перед своей штрафной. Ваноли оставалось только судорожно менять игроков атаки в надежде на свежих игроков. В первую очередь он решил противопоставить Ионову и Евгению Чернову Даниила Хлусевича и Джордана Ларссона. Ушел отлично сыгравший Бакаев, раздавший 6 (!) передач под удар.

Ход не сработал, и даже более того – в концовке гости убежали в контратаку и заработали пенальти. Честно говоря, не очень понятно, было ли нарушение правил, и с чьей стороны. Сперцян успел к прострелу справа и упал в окружении Умярова и Перейры. Арбитр Евгений Кукуляк хладнокровно указал на 11 метров, а Сперцян переиграл Селихова.

Так красно-белые потерпели сколь неожиданное, столь и несправедливое домашнее поражение от обескровленного «Краснодара», чему подтверждением удар Промеса в штангу и статистика ударов (18-6) и xG (1,62 – 1,05). Реализация моментов, регулярный срыв атак офсайдами и бессердечие VAR не позволили красно-белым взять даже очко (в РПЛ дома выиграли только 4 матча из 11), а «Краснодар» сократил отставание от идущего четвертым «Сочи» до четырех очков.

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РПЛ

21-й тур

«Спартак» - «Краснодар» - 1:2 (1:1)

Голы: Сперцян, 5 – 0:1. Промес, 38 – с пенальти – 1:1. Сперцян, 86 – с пенальти – 1:2.

«Спартак»: Селихов, Кофрие (Соболев, 90), Жиго, Джикия, Мозес (Хлусевич, 64), Умяров (Зобнин, 90), Перейра, Айртон, З. Бакаев (Ларссон, 75), Промес, Николсон.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Мартынович, Е. Чернов, Кривцов, Черников, Манелов (Газинский, 74), Сперцян, Ионов, Ильин (О. Попов, 90+1).

Предупреждения: Черников, 31. Умяров, 43. Николсон, 44.

Судья: Кукуляк (Калуга).