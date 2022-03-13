ЦСКА и «Динамо» бегут за «Зенитом». Чемпионат приобрел новую интригу

Чемпионат России возвращает к жизни. Хотя бы на время забываешь, что творится за окном. События в верхней части турнирной таблицы разворачиваются очень интересно. Когда казалось, что с чемпионской гонкой уже все стало ясно, интрига вдруг возродилась с новой силой.

«Зенит» провел скверный матч в Самаре, потеряв очки (1:1). Питерцы не удержали победу в концовке, и надо признать, что на нее не наиграли. Возможно, «Крылья Советов» для Сергея Семака просто неудобный соперник. В первом круге в Санкт-Петербурге его команда также промучилась с самарцами. Тогда, правда, победила (2:1), но победный гол Сутормина с пенальти, как выяснилось позже, был неправильным. Нарушения на Дзюбе не было, что в РФС установили.

Вот и сейчас все висело на волоске весь матч. Разумных комбинаций в исполнении чемпиона почти не было. Пара моментов за 98 минут – и только. Так много переиграли из-за решения судей. Можно подозревать, что дали «Зениту» время, чтобы успел вырвать победу. Но в итоге пришлось показывать на седьмой добавленной вторую желтую Венделу и выгонять бразильца с поля. Южноамериканцы вообще были не в своей тарелке. Возможно, погода сыграла свою роль. Это им не в Питере под крышей в тепле бегать, в Самаре лежал снег у бровки.

Потеря двух очков приблизила к «Зениту» динамовцев. Команда Сандро Шварца в субботу выиграл в Туле – 4:1. Несмотря на крупный счет, матч не был для москвичей легким. Если бы не два подарка от защитника «Арсенала» Новосельцева, неизвестно еще, как бы все повернулось. Он в первом тайме отдал не глядя назад вратарю, не заметив задержавшегося в атаке Смолова. А после перерыва скинул головой абы куда, прерывая навес, и получилось, что стал ассистентом при голе Захаряна. Арсену оставалось только хорошо приложиться по мячу.

Но самый главный итог тура в том, что в чемпионскую гонку теперь включается ЦСКА. Отставание армейцев от «Зенита» 6 очков, от «Динамо» - всего одна победа. Красно-синие выиграли после зимней паузы все матчи – в чемпионате и Кубке России, показывая очень качественный футбол в атаке.

Новая полузащита, составленная из четырех пришедших в клуб в январе-феврале легионеров, переигрывает всех оппонентов. Уже по дерби со «Спартаком» (2:0) в 19-м туре было видно, что Языджи и Карраскаль – новые звезды РПЛ. Индивидуальное мастерство у обоих очень высокое, они идут легко в обводку, что для нашего чемпионата стало редкостью. За счет этого создают преимущество на своих участках, и в целом играют в умный футбол.

Языджи забил во всех трех встречах в РПЛ. Это круто, ведь это первые его матчи в незнакомом чемпионате. Карраскаля никто не в состоянии удержать. В концовках колумбиец правда устает, над физикой ему необходимо поработать. Но у ЦСКА сегодня хорошая скамейка. В игре с «Локомотивом» вышли на замену Дзагоев, Заболотный, Эджуке, Фукс. Раньше это были бы твердые игроки старта. У «Локо» в силу того, что ряд футболистов в лазарете, просто не нашлось равнозначного усиления. Хотя временами железнодорожники смотрелись отлично, особенно в начале второго тайма. Если бы Жемалетдинов забил, когда уже обвел Акинфеева, возможно все завершилось бы для хозяев не поражением на последних минутах, а победой.

Особенно порадовал Фернандес. В 20-м туре его уводили с поля в концовке, когда он буквально истекал кровью. Перелом, сотрясение – для железного Марио все нипочем. Он настолько предан футболу, что тот отвечает ему взаимностью. Как он радовался победному голу – словно ребенок! А человеку идет четвертый десяток лет. Если бы все были у нас Фернандесами, наша лига была бы другой.

ЦСКА уже третий в таблице после очковых потерь у «Сочи» (гостевая ничья с «Химками» - 0:0). А по игре красно-синие сейчас самая привлекательная команда. Жаль, что с «Зенитом» армейцам не играть, было бы интересно посмотреть на дуэль их полузащиты с бразильским легионом Семака.

То, что настрой решает многое, доказал «Краснодар» в выездном матче со «Спартаком». «Быки» выставили на игру 11 россиян. По той причине, что все легионеры уехали из клуба. Потеряв восемь человек из основной обоймы, команда выиграла второй матч подряд (2:1). За «Краснодар» скоро будет болеть вся лига. Если они смогут удержаться в пятерке, это заставит многих серьезно задуматься о необходимости большого количества иностранцев в РПЛ. Победили же наши парни напичканный легионерами «Спартак».

Но значит ли это, что все не так плохо в российском футболе? Такие выводы делать рано. На эмоциях часто команды выдают пару-тройку удачных игр, а потом сдуваются. Будет неудивительно, если это вскоре случится с «быками». Но болеть мы будем за то, чтобы русский клуб выстоял. Такое время.