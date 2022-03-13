Георгий Джикия: Не люблю комментировать судейство, но сегодня оно было ужасное

- У команды игра идет, но даже ничьей не получилось добиться. Почему?

- Проблема в том, что мы не реализовали свои моменты.

- Можно ли говорить о недооценке соперника, учитывая то, что у «Краснодара» уехало девять человек?

- Никакой недооценки не было.

- После матча Лука Каттани был в ярости от судейства. Какие у вас эмоции от того, что не засчитали два гола?

- Тем, кто смотрит ВАР, виднее. Я еще не видел повторы.

- В раздевалке ярость была?

- Конечно, была, потому что мы проиграли.

- Как вам судейство?

- Ужасное. Я не люблю комментировать судейство, но сегодня оно было ужасное.

- Вы пытались контактировать с арбитром, как капитан?

- Сегодня ему было без разницы.

- В чем это проявлялось?

- Я считаю, что были какие-то двойные стандарты.

- Когда в конце добавили пять минут, Ионов долго валялся. Показалось, что это сбило навал «Спартака».

- Не знаю. Спросите у него, почему он валялся. Не могу за него говорить, но такие моменты всегда сбивают навал, когда команда в концовке тянет время. Но это часть игры.

- Вы чувствуете, что «Спартак» стал сильнее по игре?

- Да, я считаю, что сейчас мы выглядим более стабильно. Понятно, что всегда обидно проигрывать таким образом, допуская нелепые ошибки. Надеюсь, что в будущем это не повторится.

- За что «Спартак» борется в этом чемпионате?

- «Спартак» хочет стабилизировать игру и подняться как можно выше в таблице.

- Можно сказать, что сейчас больше мысли о Кубке России, потому что это единственная возможность выиграть трофей?

- Следующий матч у нас с «Нижним Новгородом», поэтому будем думать об этой команде, исправлять сегодняшние ошибки.

- На пресс-конференции Ваноли сказал, что «Спартаку» пока не удалось стать командой и нет инстинкта убийцы. С чем это связано?

- Наверное, на это нужно время.

- В чем лично ваша мотивация, когда нет еврокубков, и сборная ни за что не борется?

- О сборной будем думать 21-го числа. Посмотрим, как будет дальше, пройдет время, и дай бог все устаканится. На сегодняшний день моя задача, как и команды, стабилизировать игру и подняться в таблице. Летом уже посмотрим, можно ли на что-то рассчитывать в Европе.

- Вас удивила игра «Краснодара» в отсутствие легионеров?

- Мы ожидали, что они будут играть на контратаках. Свои собственные ошибки привели к пропущенным мячам, а больше моментов у «Краснодара» не было.