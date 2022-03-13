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Георгий Джикия: Не люблю комментировать судейство, но сегодня оно было ужасное

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после поражения от «Краснодара» (1:2) в матче 21-го тура РПЛ рассказал о том, что у его команды не было недооценки соперника, а также отметил, что красно-белые хотят стабилизировать игру.
Георгий Джикия: Не люблю комментировать судейство, но сегодня оно было ужасное
13 марта 2022 22:51
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК «Спартак»

- У команды игра идет, но даже ничьей не получилось добиться. Почему?
- Проблема в том, что мы не реализовали свои моменты.

- Можно ли говорить о недооценке соперника, учитывая то, что у «Краснодара» уехало девять человек?
- Никакой недооценки не было.

- После матча Лука Каттани был в ярости от судейства. Какие у вас эмоции от того, что не засчитали два гола?
- Тем, кто смотрит ВАР, виднее. Я еще не видел повторы.

- В раздевалке ярость была?
- Конечно, была, потому что мы проиграли.

- Как вам судейство?
- Ужасное. Я не люблю комментировать судейство, но сегодня оно было ужасное.

- Вы пытались контактировать с арбитром, как капитан?
- Сегодня ему было без разницы.

- В чем это проявлялось?
- Я считаю, что были какие-то двойные стандарты.

- Когда в конце добавили пять минут, Ионов долго валялся. Показалось, что это сбило навал «Спартака».
- Не знаю. Спросите у него, почему он валялся. Не могу за него говорить, но такие моменты всегда сбивают навал, когда команда в концовке тянет время. Но это часть игры.

- Вы чувствуете, что «Спартак» стал сильнее по игре?
- Да, я считаю, что сейчас мы выглядим более стабильно. Понятно, что всегда обидно проигрывать таким образом, допуская нелепые ошибки. Надеюсь, что в будущем это не повторится.

- За что «Спартак» борется в этом чемпионате?
- «Спартак» хочет стабилизировать игру и подняться как можно выше в таблице.

- Можно сказать, что сейчас больше мысли о Кубке России, потому что это единственная возможность выиграть трофей?
- Следующий матч у нас с «Нижним Новгородом», поэтому будем думать об этой команде, исправлять сегодняшние ошибки.

- На пресс-конференции Ваноли сказал, что «Спартаку» пока не удалось стать командой и нет инстинкта убийцы. С чем это связано?
- Наверное, на это нужно время.

- В чем лично ваша мотивация, когда нет еврокубков, и сборная ни за что не борется?
- О сборной будем думать 21-го числа. Посмотрим, как будет дальше, пройдет время, и дай бог все устаканится. На сегодняшний день моя задача, как и команды, стабилизировать игру и подняться в таблице. Летом уже посмотрим, можно ли на что-то рассчитывать в Европе.

- Вас удивила игра «Краснодара» в отсутствие легионеров?
- Мы ожидали, что они будут играть на контратаках. Свои собственные ошибки привели к пропущенным мячам, а больше моментов у «Краснодара» не было.

источник: «Советский спорт»
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