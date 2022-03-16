Максим Деменко: РПЛ надо что-то предпринимать, чтобы увеличить посещаемость матчей

- Восемь матчей прошлого тура не собрали в общей сумме и 50 тысяч болельщиков, а пять из восьми матчей не собрали и пяти тысяч зрителей. Вы удивлены таким падением посещаемости?

- Удивлен, конечно, но я понимаю, что у людей голова сейчас другим забита. Уверен, все нормализуется и пойдет ажиотаж. Начинается распределение мест в таблице, будет борьба. Интрига закручивается. ЦСКА сейчас здорово смотрится, «Динамо» тоже. Я уверен, игры этих команд соберут много зрителей, как и клубы, которые находятся в районе пятерки – семерки. Что касается других клубов, наверное, это проблема.

- Не опасаетесь, что пока не отменят Fan ID, болельщики массово не вернутся на трибуны?

- Это основной фактор низкой посещаемости. Мы слышали мнение болельщиков, которые приходят на трибуны. Их можно понять. Сейчас все зависит от РПЛ и РФС, пойдут ли они на уступки, хотя многие специалисты уверены, что изначально не надо было принимать такой закон.

- На матч «Химок» с «Сочи» пришло всего 503 болельщика. Такого не было никогда, тем более учитывая, что ограничения полностью сняты. Что с эти делать?

- Это вообще просто антирекорд какой-то. Есть беспокойство. Команда борется и показывает футбол, на который приятно смотреть. А людей приходит мало. Это печально.

- Лига должна что-то делать, чтобы вернуть болельщиков на трибуны или лучше просто подождать?

- Конечно, нужно что-то предпринимать. Мы видим судейские скандалы. Мне понравилось высказывание Юрия Семина, который сказал, что надо расширять лигу, и я с ним согласен, но при условии, если у клубов есть финансы и поддержка. Почему не расширить лигу? Другое дело, что те команды, которые заняли последние места в РПЛ, должны участвовать в переигровке с третьей и четвертной командой ФНЛ за право выступать в эшелоне сильнейших. Это было бы по спортивному принципу. Но опять же мы сталкиваемся с инфраструктурой. Почему не вышла «Алания», «Оренбург»? Вроде бы они сейчас начинают что-то делать в плане инфраструктуры. Почему им не помогать?

- Вам не кажется, что станет больше неинтересных матчей, если расширить лигу?

- Нет. Когда все нормализуется, будет гораздо интереснее. Сейчас все упирается в финансовое положение. Если даже «Спартак» об этом говорит, что тога говорить о других клубах.

- Но у «Алании» нет даже стадиона подходящего для РПЛ.

- В том-то и дело. Можно найти выход в том, что играть на другом поле - арендованном. Ведь такое положение есть в регламенте.