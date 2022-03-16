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Игроки «Краснодара» согласились на двух-трехкратное сокращение зарплаты. Счета Галицкого заморожены

Впрочем, переживать за него не стоит. Российскому олигарху принадлежит яхта стоимостью от 225 млн долларов и несколько успешных бизнесов.
Игроки «Краснодара» согласились на двух-трехкратное сокращение зарплаты. Счета Галицкого заморожены
16 марта 2022 19:32
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК "Краснодар"

«Краснодару» все сложнее выкарабкиваться из тяжелого положения. Мало того, что команду покинули все легионеры (остался только белорус с российским паспортом Александр Мартынович, выступающий за «быков» с 2010 года), так еще и оставшимся платить все труднее из-за финансовых проблем владельца Сергея Галицкого.

Клуб пришел с просьбой к футболистам войти в положение и согласиться на сокращение зарплаты. «Матч ТВ» уверяет, что игроки откликнулись на эту просьбу. У большинства она сократится в два-три раза.

Пока сложно определить, как долго продлится эта вынужденная мера. Она связана с блокировкой банковских счетов миллиардера в Европе, о чем стало известно в начале марта. Вероятно, в том числе и с этим связан массовый отъезд иностранцев, которым оказалось банально нечем платить.

Во всяком случае, ни один другой клуб РПЛ не бросали сразу все гастарбайтеры, а здесь их подбил на саботаж пришедший летом из «Локомотива» поляк Гжегож Крыховяк, имевший в клубе самую высокую зарплату (60 тысяч евро – у Вандерсона почти в два раза меньше), и подписавший накануне контракт до лета с греческим АЕК.

Подробностей финансовых проблем владельца «Краснодара» пока нет, но широко известно, что он является основателем сети «Магнит», 29% которой он продал в 2018 году банку «ВТБ» за 2,4 млрд долларов. Forbes оценивает его состояние на сегодняшний день в 3,2 млрд. Для сравнения, в марте 2014 года оно составляло около 10,3 млрд. В международном рейтинге финансово-экономического журнала Forbes он занимает 859-е место.

Согласно открытым источникам, у Галицкого несколько бизнесов. Тот же Forbes утверждает, что он совместно с зятем владеет винодельней площадью 173 акра и продает вино под маркой «Галицкий и Галицкий». На портале simplewine.ru это вино продается за 3 190 – 3 490 рублей за бутылку. Средняя оценка вин колеблется в диапазоне 4,3-4,7. Все вина урожая 2018-2020 годов.

Кроме того, он получает доходы от оставшихся на руках трех процентов акций «Магнита», владеет знаменитым на Кубани рестораном Cafe Krasnodar и руководит инвестиционным фондом «СН Капитал» (СН, видимо, означает «Сергей Николаевич»), занимающимся сделками с недвижимостью и крупной оптовой торговлей. Здесь Галицкий и держит основную часть вырученных от продажи «Магнита» денег. В 2020 году его предприятие «Новые технологии» выпускало пластмассы, смолы и туалетную бумагу Soft.

Частично покрыть расходы клуба Галицкий сможет за счет продажи дорогущей суперяхты Quantum Blue длиной 104 метра и шириной 16,8 метров, построенной в 2014 году на немецкой верфи Lürssen Yachts. Ее стоимость оценивается в 225-250 млн долларов. Для сравнения, весь состав «Краснодара», включая отбывших восвояси Кайо, Кристиана Рамиреса, Джона Кордобы и Эрика Ботхейма (они приостановили контракты, но должны вернуться) оценивается в 66,8 млн евро.

Судя по всему, яхта по-прежнему принадлежит миллиардеру. Во всяком случае, в сентябре она была замечена на яхт-шоу в Монако (предполагается, что там она и швартуется), а 9 марта – у Порт-Саид в районе Суэцкого канала. Военно-морской аналитик и автор Naval News Х. И. Саттон полагает, что Галицкий пытается спасти Quantum Blue от ареста, переправив в безопасное место, предположительно, во Владивосток. Доменное имя quantum.blue в данный момент продается за 15 тысяч долларов.

Согласно сайту salarysport.com, недельная зарплата оставшихся футболистов первой команды «Краснодара» без учета легионеров составляет около 16,5 млн рублей, но эта цифра точно не полная, потому что не учитывает группу молодежи, переведенной из дубля после ухода легионеров. Впрочем, их оклады вряд ли сильно скажутся на итоговой сумме.

Нехитрый подсчет показывает, что по сегодняшнему курсу продажа яхты за 225 млн долларов принесет владельцу 24,3 млрд рублей, что при текущем уровне зарплат игроков позволит содержать первую команду 1 472 недели (или около 28 лет). Впрочем, для этого ее еще надо продать, а зарплаты футболистов – далеко не единственная статья расходов клуба, обладающего широко разветвленной инфраструктурой и множеством филиалов академии.

Так или иначе, это первая весточка будущего финансового кризиса отечественных клубов, многие из которых финансируются и государственного бюджета, государственными монополиями (как «РЖД») или попавшими под санкции частниками. Такими темпами через пару лет зарплаты большинства российских игроков сократятся в несколько раз и наконец приобретут куда более рыночный характер. А там, глядишь, и отъезд в Европу станет выглядеть более привлекательно, и российская сборная получит более опытных и высоколассных игроков. Главное, чтобы ей было с кем играть.

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источник: «Советский спорт»
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