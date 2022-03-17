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Алексей Сафонов: Не надо считать чужие деньги. Галицкий оптимизирует расходы, но команду сохранит

В «Краснодаре» проблема с финансированием. Футболистам уже существенно сократили зарплаты, а теперь сокращения коснулись и клубной структуры.
Алексей Сафонов: Не надо считать чужие деньги. Галицкий оптимизирует расходы, но команду сохранит
17 марта 2022 13:48
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК "Краснодар"

Как сообщает «Матч ТВ», увольняют детских тренеров в филиалах академии клуба, а также работников селекционного отдела, а именно Евгения Бузникина и Юриса Лайзанса.

Мы попросили прокомментировать эту ситуацию футбольного функционера Алексея Сафонова.

- Галицкий - бизнесмен, он ищет способы минимизировать затраты, - говорит Алексей Сафонов. – Это частный клуб, его владелец ищет, как в нынешних условиях выжить. В России любят считать чужие деньги, это плохая привычка. Галицкий лишь хочет выйти с наименьшими потерями из этой ситуации. Это же все не от хорошей жизни. Футбольный клуб – дорогая игрушка.
Галицкий – первая ласточка, проблемы в первую очередь коснулись частного клуба. Со временем проблемы коснуться всех. Я читал, что «Зенит» уже рассматривает варианты сокращения зарплат.

- То есть, у Галицкого частный клуб, поэтому ему первому прилетело, волна накроет всех, только с некоторым лагом. Например, у «Динамо» спонсор ВТБ.
- Конечно, все банки попали под санкции. И никто не может сказать, сколько это все продлится, и во что выльется. Страны, которые ввели против нас санкции, тоже несут большие убытки. Огромный рынок потерян, а товары эти произвели или еще планируют производить. Их теперь тоже куда-то надо девать.

- У Галицкого есть бизнесы и в России. Возможно, не так все трагично для ФК «Краснодар».
- Повторю – не хочу считать чужие деньги, неблагодарное это занятие. Знаю, что у него есть виноградники, вино производит. Он просчитывает этот бизнес, просчитывает расходы и на футбольный клуб.

- Писали, что у Галицкого есть яхта стоимостью под 250 млн евро. Он ее быстро увел из Франции, яхта была замечена в районе Суэцкого канала. Видимо, спасает от ареста. Если продаст, покроет многие расходы.
- Это его частная собственность. Какое имеют право ее забирать? Дом Дерипаски в Лондоне оккупировали какие-то анархисты. Ну, что это такое?! Если считаете, что эта собственность нечестным путем заработана - доказывайте, проводите расследование. А так, получается – грабь награбленное. Мы это уже проходили в 1917 году.
А что происходит с активами Абрамовича в «Челси», тоже ни в какие ворота. Человек столько вложил в клуб, довел его до нынешнего уровня одной из сильнейших команд мира. Болельщиков же не обманешь – они скандируют его имя.

- Галицкому удастся сохранить клуб?
- Футбольный клуб - его любимое детище, он вложил в него столько сил, средств и всю душу. У него есть подпитка в виде молодежи. Не знаю, в какой форме, но команда точно будет существовать.
Сейчас вообще самое время заняться нашей молодежью, что я и делаю, Тем более, сейчас, когда очевидно, что иностранцев в нашем футболе будет все меньше.
У нашего агентства всегда была такая философия – опора на наши кадры. Интересно же взять юного парня и довести его до команды мастеров, а не возить игроков из Африки. Как мы это сделали с Сабитовым – из «Чертаново» он дошел до «Спартака». Или Серега Рыжиков – через «Анжи», потом в «Рубин», где два раза стал чемпионом страны.

источник: «Советский спорт»
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