Не ходите, дети, в Англию гулять – Погба бился на «Олд Траффорд» с «Атлетико», а его дом грабили

Пока Погба стелился в подкатах на «Олд Траффорд» в важнейшей игре с «Атлетико», в его дом в Манчестере проникли грабители. Ситуация выглядит особенно драматической, так как в момент ограбления дома находились только дети Поля.

Потрясенный этим Погба, предложил солидную денежную награду тому, у кого есть информация о преступлении, и пожелал никому не почувствовать того, что он сам испытал.

«Произошёл самый страшный кошмар для нашей семьи. В наш дом вломились и ограбили его, пока наши дети спали в своей комнате. Грабители пробыли внутри меньше 5 минут, но за это время они похитили у нас нечто гораздо более ценное, чем все, что было в доме, — наше чувство безопасности и защищённости», — написал футболист.

Вечером 16 марта «Манчестер Юнайтед» на своем стадионе играл ответный матч Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико». Поль Погба вышел на замену на 67-й минуте, заменив Бруно Фернандеша. «МЮ» проиграл 0:1 и вылетел из турнира. Первая встреча в Мадриде завершилась ничьей со счетом 1:1.

«ОНИ БЫЛИ В МАСКАХ, И У НИХ БЫЛ НОЖ»

Нередко футболисты в Англии становятся жертвами грабителей, а то и настоящих гангстеров. Пару лет назад в дом бывшего полузащитника сборной Англии ныне выступающего за «Эвертон» Деле Алли, ночью ворвались неизвестные с ножами – ударили футболиста по лицу и унесли ценности.

Ночью в дом Алли на севере Лондона ворвались двое мужчин в балаклавах. В доме находились пять человек: сам Алли, его девушка, еще два приятеля с девушкой. Грабители сначала столкнулись с самим Алли и потребовали, чтобы он отдал часы. Услышав отказ, грабители ударили футболиста по лицу, в итоге часы пришлось отдать. Затем грабители забрали еще несколько ценных вещей, при этом всей компании угрожали ножами.

Примечательно, что дом Алли защищен высоким забором и камерами видеонаблюдения, но это не остановило грабителей.

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Незадолго до этого, грабители с ножами напали прямо на улице Лондона на двух футболистов «Арсенала» - Сеада Колашинаца и Месута Озила.

Бывший игрок сборной Германии Озил растерялся в такой экстремальной ситуации, но настоящую смелость проявил футболист сборной Боснии Колашинац. Он вступил в бой с грабителями, вооруженными ножами. Не только защитил себя, но и своего партнера. Один из нападавших впоследствии получил 10 лет тюрьмы, его сообщник тоже осужден.