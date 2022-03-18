Канте против Бензема, Гвардиола против Симеоне. Все пары четвертьфиналистов Лиги чемпионов

В Ньюне завершилась жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов. «Баварии» и «Ливерпулю» повезло попасть на андердогов «Вильярреал» и «Бенфику», а вот в двух других парах куда больше интриги. Более того, победители пар «Челси» - «Реал» и «Ман Сити» - «Атлетико» сойдутся между собой в полуфиналах.

Матчи запланированы на 5-6 апреля и 12-13 апреля.

«Челси» - «Реал»

История встреч: 3-2-0, 7:3

Эта пара воспроизводит полуфинал прошлогоднего розыгрыша, в котором подопечные Томаса Тухеля оказались сильнее – 1:1 на выезде и 2:0 дома. Причем в обеих встречах с отрывом лучшим был французский опорник синих Нголо Канте.

За прошедший год действующие победители Лиги чемпионов слабее не стали, но в последний месяц столкнулись с финансовыми трудностями, связанными с проблемами Романа Абрамовича, поэтому сейчас сложно предсказать, в каком психологическом состоянии подойдут к противостоянию, а вот сливочные набрали отличный ход и в примере оторвались от ближайшего преследователя на 10 очков. Да и Карим Бензема никогда не был так хорош, как в этом сезоне – 45 очков результативности (32+13) в 34 матчах.

Команды встречались семь раз в своей истории, но игры товарищеского Кубка международных чемпионов мы в расчет не берем, а за пределами этого турнира «королевский клуб» «Челси» не обыгрывал ни разу. В прошлом веке лондонцы в двух играх взяли верх в финале Кубка Кубков-1970/71 (1:1, 2:1) и забрали из-под носа соперника Суперкубок УЕФА-1998 (1:0).

Так что подопечным Карло Анчелотти, 12 лет назад выигрывавшего с «Челси» чемпионат и Кубок Англии, придется сильно потрудиться. Также в составе «Реала» не чужды синие цвета Эдену Азару и Тибо Куртуа, а из лондонцев за мадридский суперклуб играл Матео Ковачич, плюс Маркос Алонсо воспитанник местной «Кастильи».

«Манчестер Сити» - «Атлетико»

История встреч: -

Самая концептуальная пара четвертьфиналистов. Адепт атакующего футбола, построенного на владении мячом, Хосеп Гвардиола против самого циничного тренера современности Диего Симеоне.

В отличие от представленных ими клубов («горожане» сравнительно недавно вышли на международную арену), они встречались между собой, хотя и не так часто, как того можно было ожидать – всего трижды (2 победы и 1 поражение).

Правда, та единственная неудача оказалась решающей – в сезоне-2015/16 «Бавария» проиграла 0:1 на выезде, а дома выиграла лишь 2:1 и за счет отмененного ныне правила гостевого гола выбыла из турнира на стадии полуфинала, а «Атлетико» проиграл финал «Реалу».

Особая мотивация в этом противостоянии будет у опорника «горожан» Родри, переехавшего из Мадрида в Манчестер летом 2019-го за 62 млн евро. За «Атлетико» он успел провести всего один сезон, однако является воспитанником клуба, так красно-белые цвета ему, как родные.

«Вильярреал» - «Бавария»

История встреч: 0-2-2, 1:5

В двух оставшихся парах фавориты всего турнира сойдутся с выскочками. Надежды «желтой субмарины» только на еврокубковый опыт Унаи Эмери, выигравшего четыре Лиги Европы, ведь наставник мюнхенцев Юлиан Нагельсманн на международном уровне никогда не побеждал. Зато в его распоряжении в разы более классные игроки. Стоимость состава «Баварии» более чем в два раза выше, чем у соперника – 815 млн евро против 362 млн.

Есть у «Вильярреала» и еще один козырь в рукаве – Пако Алькасер, во времена игры за «Боруссию» Дортмунд забивший «Баварии» два мяча в трех матчах. В обоих случаях дортмундцы одерживали верх, в том числе в Суперкубке Германии. Впрочем, в нынешнем сезоне он почти не играет – 666 минут во всех турнирах, 4 гола и 4 передачи. А в данный момент вообще травмирован.

«Бенфика» - «Ливерпуль»

История встреч: 4-0-6, 11:19

Самая богатая история встреч у опытных еврокубковых бойцов из Лиссабона и Ливерпуля. С 1970-х годов они не пересекались только в одном десятилетии, и 80% матчей провели именно в Лиге/Кубке чемпионов. Причем все 10 игр были на выбывание на стадиях 1/8 или ¼ финалов. В четырех противостояниях из пяти дальше шли англичане.

Лишь в сезоне-2005/06 «Бенфике» удалось поразить соперника – 1:0 дома и 2:0 в гостях. За «орлов» в том розыгрыше выступали габаритный защитник Луизао, чемпион мира и Европы Эммануэль Пети и серебряный призер Евро-2004 Нуну Гомеш, а в составе англичан были суперпопулярный ныне эксперт Джейми Каррагер, долгое время лучший норвежский футболист Йон-Арне Риисе, хулиган Харри Кьюэлл и пара форвардов Робби Фаулер – Фернандо Морьентес. Эх, были времена…

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