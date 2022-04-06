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В тупик или на новую станцию? Мистер Комппер очень мил и команду починил

Очевидно, что перестройка и перевод «Локо» на новые рельсы продолжается. Пытаемся разобраться в происходящем.
В тупик или на новую станцию? Мистер Комппер очень мил и команду починил
06 апреля 2022 09:15
автор: Максим Тузин

В первый день весны на краешке земли (горячий привет Валерию Меладзе) в немецкую даль тихо, как моль, улетел вдаль Гисдоль. Оставив после себя сомнительно готовую физически команду, которой Маркус давал приличное количество выходных.

Марвин Комппер внезапно возглавил команду и в первом же матче сгорел дома «Енисею» 0:4. Команда не понимала, что делать, а красноярцы сыграли предельно грамотно. Это был определённо их день, даже удар Кичина по совершенно сумасшедшей траектории пришёлся в цель.

Команду нужно было срочно реанимировать. И если атака укомплектована полностью, то сзади после отъезда Пабло - огромные проблемы. В матче с «Химками» номинальных защитников в составе было трое - Рыбус, Мампасси и Живоглядов. Поэтому тактика Юрана с оперативной доставкой мяча Зе вполне работала. Выручил Кухта, гол чеха принёс победу.

Формально играть он не мог в тот день из-за неотбытой дисквалификации в Чехии. Три очка пришлось отстаивать в КДК. Дисциплинарный орган встал на сторону «Локо», в зачёт пошёл пропущенный матч Яна на Кубок. В дерби с ЦСКА команды обменялись голами в концовке первого тайма, матч потихоньку шёл к ничьей, но «армейцы» реализовали корнер в добавленное время. Вновь вспоминаем о проблемах в защите - набежавшего Фернандеса никто не накрыл.

Они же вышли на первый план в Грозном. При счёте 1:2 к перерыву Комппер сделал перестановку в сторону атаки - Рыбуса сменил Тикнизян. Этот ход сработал, Изидор и Кухта забили уже привычные болельщикам голы. 3:2 - важнейшая победа на выезде и перерыв в чемпионате, который был только на руку новому тренеру, чтобы отладить настройки.

Также Марвин нашёл время разъяснить болельщикам и общественности, что именно ждёт от команды. Вот одна из его главных идей:

- Наша задача - не только моя, но и всего тренерского штаба - это показать всем, что «Локомотив» прогрессирует, развивается и идёт своим путем. Мы должны показывать прогресс отдельных игроков, прогресс в игре. Важно, что под нашим руководством собраны талантливые молодые российские игроки. Надеемся, они будут расти и совершенствоваться, - заявил немецкий специалист официальному сайту клуба.

Про последнюю игру со «Спартаком» мы уже подробно рассказывали. Осторожный футбол, при котором «Локомотив» нашёл свой шанс в концовке и победил самым молодым составом за всю историю клуба. Да и самому Марвину всего 36 - новая стратегия «Локо» в действии. Этот результат подытожил месячную работу Комппера. Председатель совета директоров Александр Плутник сразу обозначил: сюрпризов в назначении тренера не будет.

Все ждали Лоськова или Пашинина, но «железнодорожники» всё-таки смогли удивить. Формально главным стал Заур Хапов. По словам Томаса Цорна (на нём замкнули весь спортивный блок после ухода Корнетки), они с Марвином прекрасно сработались.

Почему бы и нет, как говорится. Комппер свой шанс использовал и теперь соберёт тренерский штаб по своему разумению. Дмитрию и Олегу советуем не впадать в уныние, а перейти на другой участок работы - полностью от их услуг клуб не отказывается, учитывая их статус.

Самое интересное, что в январе эту же процедуру прошёл и Хапов. Готовить вратарей в свой штаб Гисдоль позвал Сашу Марта, а Заура перевели в селекционный отдел. При новом тренере всё изменилось. Вертикальная мобильность в структуре «Локо» высокая - Лоськову и Пашинину обязательно найдут достойное применение.

Правильным ли было решение Комппера - покажет концовка сезона. Право на него за месяц работы он заслужил.

Куда оно приведёт, в тупик или на новую станцию, узнаем совсем скоро.

источник: «Советский спорт»
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