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Карма, тарифы на снятие порчи и баттлы с тренерами. Арбитры предстоящего тура РПЛ

Не успели утихнуть страсти после очередного тура премьер-лиги, где мы вдоволь насладились нестандартными решениями наших судей и креативными комментариями этих решений от владельцев команд, как на подходе новая порция вестей с полей, которые безусловно, тоже войдут в историю нашего футбола: в субботу стартует 24-й тур РПЛ.
Карма, тарифы на снятие порчи и баттлы с тренерами. Арбитры предстоящего тура РПЛ
07 апреля 2022 21:27
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: ФК «Спартак»

Закон бумеранга

Стали известны имена арбитров, получивших назначения на матчи 24-го тура Российской премьер-лиги. Фраза из интервью опального судьи Михаила Вилкова про карму как-то слишком быстро нашла свое воплощение в футбольной реальности. Не успел сказать, а вот уже закон равновесия в действии. Догадайтесь, кто первый в очереди на бумеранг? Мы иронизируем, конечно. Но угадали правильно: «Спартак» и «Рубин».

Пора ли жалеть «Спартак»?

Красиво, конечно, идейная вдохновительница красно-белых Зарема Салихова, парировала Вилкову про карму, спросив, какой у его коллег тариф на снятие порчи и очистку кармы. Правда, теперь вопрос актуальнее переадресовать главному арбитру воскресного матча «Спартак» «Арсенал» Владиславу Безбородову и его питерской бригаде.

Ирония как она есть: только «Спартак» добился условной справедливости на недавнем заседании ЭСК с очередным судьей, который сломал игру команде (Сергей Карасев отстранен на один матч), как опять назревает сложный случай. Но будем надеяться, что на этот раз все пройдет гладко и классика судейских ошибок от Владислава Безбородова в адрес красно-белых не случится.

Субботний батл Слуцкий – Москалев

Второй потенциальный криэйтор и генератор судейских скандалов предстоящего тура РПЛ «Рубин». Судить субботнюю встречу казанцев и «Краснодара» доверили давно «любимому» арбитру Леонида Слуцкого Владимиру Москалеву.

История их взаимоотношений насчитывает уже как минимум две жалобы в ЭСК от предводителя «Рубина»: первая случилась в октябре 2020 году, и тогда комиссия признала действия Москалева ошибочными. Второе письмо с претензиями пришлось писать уже в марте. На этот раз, по мнению Слуцкого, судья насолил казанцам по-крупному: удалил главную звезду Хвичу Кварацхелию и не засчитал гол в пользу команды.

Так что ждем огня в эту субботу. Как бы там ни было, а судьи нередко добавляют соли в наш пресный (местами) чемпионат.

Дорогу молодым

В остальном судейские назначения 24-го тура премьер-лиги не сказать что слишком неожиданные. После потери, по решению ЭСК РФС, аж трех судей до конца этого сезона (Игорь Панин, Алексей Сухой, Артем Любимов) выбор у департамента судейства был небольшим. Поэтому назначения на матчи получили, например, Ян Бобровский безусловно, перспективный, но еще очень молодой судья, без достаточного опыта работы на играх РПЛ.

Ян, в основном, работал на матчах ФНЛ. Так что в воскресенье, 10 апреля, Бобровскому предстоит прыгнуть в каком-то смысле, из огня да в полымя. Он будет судить «Ростов» «Локомотив».

Просто Кукуян

И совсем неоднозначная история будет у главного арбитра матча «Химки» ЦСКА Павла Кукуяна, который совсем недавно начудил на игре «Оренбург» «Торпедо» в рамках ФНЛ. Причем, это была уже не первая грубая ошибка специалиста в адрес одной и той же команды, одного из лидеров - московского «Торпедо». Сейчас команда готовит обращение в ЭСК, чтобы – цитирую «Кукуян был отстранен от судейства матчей на профессиональном уровне».

В общем, получается, что матч РПЛ доверили арбитру, который, в определенном смысле должен бы быть сейчас на «скамейке штрафников». Но посмотрим, что будет.

А из позитивного? Радует назначение нашей самой титулованной девушки-судьи на воскресный матч 24-го тура «Уфа» «Сочи» Анастасии Пустовойтовой. Жаль, правда, что пока только на ВАР.

источник: «Советский спорт»
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