«Динамо» жаждет реванша в Нижнем. 24-й тур чемпионата стартует в субботу

Можно сказать, что первенство, по сути, уже вышло на финишную прямую – еврокубков у нас нет, матчей сборной тоже. Разве что все лидеры будут отвлекаться в ближайшее время еще на четвертьфинальные игры Кубка России. Тур открывается играми лидеров. Один из матчей – играющийся в Нижнем Новгороде – может всерьез повлиять на турнирные расклады.

На рестарте сезона у «Нижнего Новгорода» тяжелейший календарь из «Урала», ЦСКА, «Уфы», «Спартака» и «Ростова», а сейчас ещё и «Динамо». Команда Александра Кержакова достойно выдержала предыдущие встречи, что позволило остаться на девятом месте, опережая даже «Спартак» по дополнительным показателям. До зоны стыковых матчей - шесть очков.

«Динамо» в весенней части чемпионата играет и набирает очки уверенно, и лишь поражение от «Спартака» и ничья с «Ростовом» не позволили пока опередить лидирующий «Зенит», который увеличил отрыв от бело-голубых до трёх очков (в момент возобновления сезона разница составляла два очка).

Особенную изюминку данному матчу добавляет первый очный матч данных команд осенью. В нём – неожиданно для всех! – «Динамо» проиграло новичку лиги на своём поле со счётом 1:2. В той встрече было весело: «Динамо» пропустило два гола после своего одного забитого, «Нижний» не забил пенальти, а москвичи упустили возможность забить уже свой мяч с пенальти после того, как соперник остался в меньшинстве. Хочется верить, что второй матч получится не менее ярким.

Суббота, 9 апреля. 14:00. «Нижний Новгород» - «Динамо» Москва