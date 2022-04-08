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Дмитрий Селюк: Очевидно, в данной ситуации руководство «Химок» поддержит Юрана

В «Химках» восстание – несколько футболистов приняли решение бойкотировать завтрашний матч 24-го тура с ЦСКА.
Дмитрий Селюк: Очевидно, в данной ситуации руководство «Химок» поддержит Юрана
08 апреля 2022 20:17
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Химки»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, хорошо знающий ситуацию в российских клубах, высказал свое мнение.

Несколько футболистов «Химок» не согласны с решениями Сергея Юрана и могут бойкотировать завтрашний матч с ЦСКА.
Я где-то согласен с этими игроками. Например, в «Химках» есть такой футболист Лоуренс, который играл в их второй команде «Олимп» из Долгопрудного. Он стал лучшим опорником в ФНЛ по всем показателям. Другой клуб РПЛ предлагал за этого парня «Химкам» деньги. Продавать его отказались, а у Юрана парень даже в заявку не попадает. Почему, не понятно.

Из РПЛ в марте уехали многие легионеры по политическим причинам. Лоуренс не хочет уезжать из России из-за политики, он просто хочет играть, хочет расти. Но если парень будет сидеть на лавке, он разорвет контракт с «Химками».

Возвращаясь к завтрашнему бойкоту, что вам об этом известно?
Насколько я знаю, Юран хочет поставить в состав одного игрока, но против этого восстали ветераны. И действительно такая ситуация есть.

Про ветеранов хочу сказать отдельно. Пришел Габулов на пост генерального директора и кого он подписал?

Кого?
Жиркова, Мамаева, Григалаву, который не играл нигде целый год. Волкова, который был под судом в Белоруссии за договорняки. Жирков и Мамаев в первом же матче сломались. Вроде бы пишут, что восстановились и завтра сыграют. А потом опять сломаются.

Хорошо, если и правда несколько игроков не выйдут завтра на поле, как поведет себя руководство? Кого оно поддержит – Юрана или игроков?
Очевидно, в этой ситуации руководство «Химок» поддержит Юрана. Его только недавно пригласили вместо Черевченко. Но уверен, что все бунтовщики выйдут на поле.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Несколько игроков «Химок» могут бойкотировать матч 24-го тура чемпионата России против ЦСКА из-за разногласий с главным тренером подмосковной команды Сергеем Юраном, сообщает «Чемпионат».

У ряда футболистов есть недопонимание с наставником относительно формирования стартового состава. Они раздумывают над тем, чтобы не выйти на матч против армейцев.

Матч «Химки» – ЦСКА состоится 9 апреля, начало в 14:00.

источник: «Советский спорт»
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