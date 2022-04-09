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«Динамо» поймало чемпионский фарт

Бело-голубой клуб оторвался от ближайших преследователей, а «Зенит» уже вовсю чувствует его горячее дыхание.
«Динамо» поймало чемпионский фарт
09 апреля 2022 17:44
автор: Сергей Терехов
автор фото: ФК «Динамо» (Москва)

Помнится, спросил как-то у старика Ловчева про фарт – он же часто употреблял такое выражение «чемпионский фарт». Он и поведал историю, что все это не выдувки, а реально опушаемое игроками материальное явление. «Так у нас в этом году все залетает, что точно будем чемпионами», говорили они в «Спартаке» в далёкие 70-е.

Фарт это не простое везение, когда за счёт стечения обстоятельств ты можешь выиграть у кого угодно. Фартит все равно сильнейшим. Просто иногда может залететь, а иногда нет. А если тебе фартит то от игры к игре ты своё забирать будешь.

«Динамо» в Нижнем не показалось чемпионской игры, но оно было достойно победы. Оно прессинговало большую часть игры, его голы не засчитывались, да, местами ошибался неуверенно игравший на выходах Шунин, суетились защитники, но к победе оно было ближе. Поэтому автогол на 87-й минуте не случайность, не банальное везение, а чемпионский фарт.

источник: «Советский спорт»
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