«Динамо» поймало чемпионский фарт

Помнится, спросил как-то у старика Ловчева про фарт – он же часто употреблял такое выражение «чемпионский фарт». Он и поведал историю, что все это не выдувки, а реально опушаемое игроками материальное явление. «Так у нас в этом году все залетает, что точно будем чемпионами», – говорили они в «Спартаке» в далёкие 70-е.

Фарт – это не простое везение, когда за счёт стечения обстоятельств ты можешь выиграть у кого угодно. Фартит все равно сильнейшим. Просто иногда может залететь, а иногда – нет. А если тебе фартит – то от игры к игре ты своё забирать будешь.

«Динамо» в Нижнем не показалось чемпионской игры, но оно было достойно победы. Оно прессинговало большую часть игры, его голы не засчитывались, да, местами ошибался неуверенно игравший на выходах Шунин, суетились защитники, но к победе оно было ближе. Поэтому автогол на 87-й минуте – не случайность, не банальное везение, а чемпионский фарт.