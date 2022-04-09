Алексей Березуцкий: Все голы пропустили в быстрых контратаках

– Начали достаточно неплохо, агрессивно играли, имели много моментов, но не все реализовали, потом пропустили. Все голы в наши ворота забили в быстрых контратаках, чем «Химки» и сильны. Не радует, что в последних двух матчах пропустили много мячей, что на нас не похоже. Будем разбирать ошибки.

– Почему решили заменить Языджи и Зайнутдинова?

– Юсуфа беспокоила спина. Он провел только одну тренировку, пропустил четыре дня подготовки, поэтому не до конца готов. Хотя свою работу он, как обычно, сделал. А замена Зайнутдинова - просто хотели освежить игру, не более того.

– Прокомментируйте пожалуйста четвертый гол, когда Гбамен потерял мяч. Это усталость, недооценка или что-то еще?

– Возможно и то, и другое. Все голы пропустили в быстрых контратаках, некоторые после индивидуальных ошибок. Мы проигрывали, и любой игрок в такой ситуации хочет сыграть острее.

– Как оцените игру Ушакова?

– Это всего его вторая игра в РПЛ. Он сыграла на твердую четверку, забил гол. Но пока мы не можем сказать, что он полностью готов физически, только недавно Егор начал тренироваться.

– Как состояние Заболотного и Дивеева?

– К следующей игре оба должны быть готовы.

– Как поддержка команды повлияла на игру?

– Я всегда говорю, что болельщики нас поддерживают великолепно. И не важно где мы играем, дома или на выезде. Совсем не удивлен, что их было много.