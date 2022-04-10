Подавлен ли бунт в «Химках»? Ясно одно – Юран победил, а счет на табло

Что это за группа, мы не знаем. По различным сведениям, опять же повторю, неофициальным, это была группа ветеранов. А возмущало их то, что Сергей Юран планировал включить в стартовый состав 21-летнего нападающего Илью Садыгова, сына главного инвестора клуба, предпринимателя Туфана Садыгова. Парень в 6 матчах этого сезона провел на поле в общей сложности всего 29 минут.

Кто же эти ветераны? Сразу отметаем Дениса Глушакова – капитан, лидер, уже почти легенда клуба. Не верю, что он мог участвовать в каких-то заговорах. Зачем ему это?

Предположим, повторяю, предположим, что зачинщиками могли оказать новички-старички Павел Мамаев, Юрий Жирков, а также «старожил» Резиуан Мирзов.

Но дело в том, что Мамаев и Жирков сломались еще в первой игре и практически, то есть на поле, «Химкам» пока в этом чемпионате ничем не помогли.

Правда, доносились из стана подмосковной команды сведения, что оба уже восстановились и готовы сыграть с ЦСКА. Но меня смущает одно – Мамаев мог выдвигать какие-то претензии. Теоретически, имидж у него такой. А вот, что Жирков, добрейший бесконфликтный парень может плести интриги, верится с трудом.

Мирзов? Возможно, тем более, было заявление Юрана, что Мирзов до конца не залечил травму, поэтому не готов сыграть. Сам полузащитник сказал, что со здоровьем у него все в порядке, врачи ему разрешил играть. Судя по этому заявлению, он точно рвался в бой. Но на поле мы его не увидели. Возможная причина в том, о чем мы говорили выше.

Кто еще мог участвовать в бунте из новичков-старичков? Григалава. Но он вышел на поле в основе. Да и зачем еум бунтовать. Человек год нигде не играл после ухода из «Арсенала». Он должен быть благодарен «Химкам».

В общем, пока нет ясности, подавлен ли бунт, но зато есть ясность в одном – у Юрана не забалуешь. И еще – руководство клуба в такой ситуации точно встанет на сторону главного тренера.

Ну, а Садыгов вышел в основе и уже вначале матча забил. И выглядел в целом очень неплохо. А сам матч был выигран с разгромным счетом, или с почти разгромным, все-таки четыре мяча армейцы не часто пропускают.

А сам Сергей Юран на послематчевой пресс-конференции опосредовано ответил на вопрос о бунте. Мол, меня спрашивали про некую ситуацию в команде, мой ответ – счет на табло.

Уверенности в себе и харизмы Юрану никогда было не занимать.