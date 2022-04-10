Дмитрий Селюк: Садыгов забил и ни разу не ошибся, у ЦСКА без Дивеева в защите проходной двор

Интригу перед матчем сильно подогрели слухи из стана «Химок», что, мол, группа футболистов-ветеранов пригрозила бойкотом матча. Их, якобы, возмутило то, что Сергей Юран решил включить в стартовый состав 21-летнего нападающего Илью Садыгова, сына главного инвестора клуба, предпринимателя Туфана Садыгова. Парень в 6 матчах этого сезона провел на поле в общей сложности всего 29 минут.

Кто эти ветераны, гадать не хочу. Можете обратиться к заметке на сайте «Советского спорта», вышедшей ранее. Скажем только, что капитан Денис Глушаков как обычно вышел в основе и вел за собой партнеров.

Футбольный агент Дмитрий Селюк, знающий хорошо ситуацию в «Химках» изнутри, считает, что матч подтвердил его тезис – надо больше доверять молодым.

- Матч показал, что молодежь вышла и сыграла очень прилично, - говорит Селюк. – Из ветеранов вышли Глушаков и Григалава. Глушаков - капитан и лидер он всегда готов, если нет проблем со здоровьем. Григалава вышел и привез пенальти.

По Мирзову - Юран сказал, что тот травмирован, сам Мирзов говорил, что травму он залечил. Но я не хочу все эти слухи муссировать, а хочу сказать, что вектор на молодежь – правильный. А некоторым ветеранам нужно пожать руку…

- Выдать грамоту…

- Выдать грамоту, поблагодарить и отправить на заслуженный отдых.

- Садыков вышел-таки в основе. Что про него скажете?

- Вышел, забил, и ни разу не потерял мяч. Выглядел очень неплохо. Юран с ним угадал. А ведь парень впервые вышел в основном составе да еще против такого соперника.

- Что с ЦСКА?

- У ЦСКА проблемы в обороне, без Дивеева в защите проходной двор. А Бийолу пора возвращаться в Словению, это уже сбитый летчик. С ним ЦСКА не добьется результатов. Магнуссон после травмы так и не вернулся на свой уровень, о чем я уже говорил. У одного моего футболиста была такая же травма – разрыв ахилла, и после операции он уже не смог играть, как прежде.

ФАКТЫ

9 апреля. «Химки» - ЦСКА – 4:2 (1:2)

Голы: Садыгов, 9, Руденко, 54, Сабович, 80, Руденко, 86 – Ушаков, 32, Языджи, 44 (пен.)