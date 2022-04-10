Дзюба все больше сдает свои позиции бомбардира

Совершенно очевидные проблемы у Артема Дзюбы были видны невооруженным глазом уже в прошлом году. Отголоски конфликта с Карпиным, которые закончились его невызовом в сборную. Потеря капитанской повязки, а потом и места в основном составе – уже в «Зените».

Отъезд ряда партнеров по весне привел к возвращению на поле и даже возвращению повязки на рукаве. Но ценнее его игра не стала.

В матче в Грозном, который «Зенит» натужно выиграл со счетом 2:0 (при этом второй гол был забит уже на 90-й минуте), Дзюба просто потерялся на поле. Таким Артема мы не видели давным-давно (если вообще когда-то таким видели).

Семак даже убрал Артема с поля в середине второго тайма – слишком уж все было в его действиях «никак».

Человек, который еще недавно штамповал свои голы и первые места в списке бомбардиров, теперь, получается, продлил свою безголевую серию в РПЛ до восьми матчей. Статистка под стать: ноль ударов по воротам и – если кто-то вспоминал о временах, когда Дзюба значился в графе «ассистенты» - такой же ноль передач под удар. Кстати, заканчивал «Зенит» матч в Грозном и вовсе без нападающих. Но это уже не к Дзюбе – Семак мучительно пытался удержать преимущество в откровенно не чемпионской игре.

Пойдет так дальше – и бутсы Дзюбе скоро на гвоздь вешать придется.