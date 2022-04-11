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«Динамо» выше «Спартака» по итогам чемпионата

На неочевидный итог субботней победы динамовцев в Нижнем Новгороде (1:0) обратил внимание известный спортивный журналист Дмитрий Дерунец.
«Динамо» выше «Спартака» по итогам чемпионата
11 апреля 2022 23:09
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автор фото: ФК «Динамо» (Москва)

В своем телеграм-канале «Человек Д» автор сразу оговаривается, что поднимаемую тему не очень любит, но против мнения большинства идти не собирается. «Какой опрос общественного мнения ни проведи, каждый третий поклонник «Динамо» на вопрос о задачах на сезон без сомнения ответит: быть выше «Спартака». Принципиальный соперник. В этом смысле сезон-2021/22 дарит сверхдосрочную победу. После успеха в Нижнем расстояние между командами достигло 22-х очков, в семи оставшихся матчах спартаковцы могут набрать максимум 21. Осталось теперь шесть матчей – разрыв 19 очков. При этом «Динамо» обходит «Спартак» в турнирной таблице всего лишь в шестой раз в новейшей (то есть постсоветской) истории. Все предыдущие случаи:

2003. «Динамо» шестое, «Спартак» десятый.

2008. «Динамо» третье, «Спартак» восьмой.

2013/14. «Динамо» четвертое, «Спартак» шестой.

2014/15. «Динамо» четвертое, «Спартак» шестой.

2019/20. «Динамо» шестое, «Спартак» седьмой.

В бронзовый сезон 2008-го команды разделили максимальные пять строчек. Есть вероятность, что через месяц этот рекорд будет побит».

И в этом наблюдении автор поста абсолютно прав: по крайней мере, на данный момент, за 6 туров до финиша «Спартак» ниже на целых семь строчек:

«Для кого-то это радость, но мой вам совет - пусть она остается локальной. Изменение психологии, изменение сознания - оно ведь не только у футболистов должно произойти. У болельщиков тоже. Ставьте самые высокие цели. Отталкивайтесь от себя. Тогда и придут большие победы», - заключает Дмитрий Дерунец.

источник: «Советский спорт»
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