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Унаи Эмери против немецкой машины. «Вильярреал» едет в Мюнхен с минимальным преимуществом

Один из самых очевидных с точки зрения победителя четвертьфинал Лиги чемпионов превратился в один из самых интригующих.
Унаи Эмери против немецкой машины. «Вильярреал» едет в Мюнхен с минимальным преимуществом
12 апреля 2022 10:51
автор: Никита Шмытов
автор фото: Marca.com

Сможет ли 12 апреля «Вильярреал» сохранить преимущество в один мяч на «Альянц Арене» против обозлённой «Баварии»? Матч, который обещает нам град голов, накал и интересные тренерские задумки. Рассказываем все, что нужно знать об ответной встрече.

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ И ФОРМА КОМАНД

«Бавария» продолжает стабильно набирать очки в Бундеслиге и ничего не предвещает, что кто-то из соперников нагонит мюнхенцев. После поражения от «Вильярреала» в Лиге чемпионов немцы провели один матч во внутренней лиге, где благодаря голу Левандовски обыграли «Аугсбург» - 1:0. Эта победа позволила сохранить девятиочковое преимущество за пять туров до конца чемпионата.

Испанский «Вильярреал» и так прыгнул в текущем евросезоне выше головы, а в домашних стенах он сделал большой шаг к историческому для себя событию в виде полуфинала ЛЧ. В последний раз подобный результат достигался в сезоне-2005/06. После того года «Жёлтая подлодка» лишь раз (2008/09) выходила из группового этапа самого престижного еврокубка, поэтому даже уже достигнутый результат можно считать прорывным. Однако это касается только европейской арены, ибо в Ла Лиге у испанцев огромные проблемы. В данный момент клуб занимает лишь седьмое место, а последняя ничья против «Атлетика» ещё больше откинула команду от зоны еврокубков.

СОСТАВЫ

В первом матче составы команд были почти самыми оптимальными, но уже сами тренеры решили пойти на эксперименты. Например, в состав «Баварии» вернулся Альфонсо Дэвис, для которого этот матч стал первым в 2022 году. Его появление добавило баланса на левом фланге, где теперь оборонительные функции не нужно исполнять Гнабри, Коману и Сане, куда их активно пробовал наиграть Юлиан Наггельсман. Баварцам по-прежнему не сможет помочь Сарр, Толиссо, Шупо-Мотинг, а так же к ним присоединился Зюле, который появился во второй половине первого матча.

У «Вильярреала» также была одна важная неожиданность, которую тяжело было просчитать до матча. Унай Эмери решил поставить на левый край полузащиты номинального опорника Франсиса Коклена. За исключением Альберто Морено, главный тренер может рассчитывать на всех игроков коллектива. Также нужно отметить, что Эмери в последнем матчи Ла Лиги принял уникальное решение - не поставил в основу ни одного игрока (даже вратаря), который бы играл до этого в ЛЧ. Этим жестом он лишний раз показал, что все силы направлены исключительно на еврокубок.

Ориентировочный состав «Баварии» (4-2-3-1): Нойер - Дэвис, Упамекано, Эрнандес, Павар - Киммих, Горецка - Коман, Мюллер, Гнабри - Левандовски

Ориентировочный состав «Вильярреала» (4-3-1-2): Рулли - Фойт, Альбиоль, Торрес, Эступиньян - Парехо, Коклен, Капу - Ло Чельсо - Морено, Данджума

СТАТИСТИКА И ФАКТЫ

«Бавария» в текущем сезоне Бундеслиги провела дома 15 матчей, 12 из которых закончились победой хозяев, а разница мячей составила 43:12.

В Лиге чемпионов «Бавария» провела дома четыре матча, в которых одержала пять побед с разницей мячей 20:3.

«Вильярреал» в текущем сезоне Ла Лиги провел 15 матчей в гостях, лишь три из которых закончились победой, ещё в трёх - ничья, в остальных - поражения.

В Лиге чемпионов «Вильярреал» провёл четыре гостевые встречи, лишь одна из которых закончилась поражением (1:2 от «МЮ»).

На матч назначен арбитр Славко Винчич, который в последних десяти матчах назначил лишь один пенальти

ПОДЫТОЖИМ

Данное двухматчевое противостояние может показаться (особенно болельщикам «Баварии») повторением предыдущего этапа турнира, в котором «Бавария» еле унесла ноги после гостевого матча, после чего смяла «Зальцбург» 7:1 дома, но против «Вильярреала» точно такого не будет. Команда Уная Эмери в первом матче (особенно в первом тайме) грамотно выключила лучшее оружие «Баварии», но не забыла о собственной атаке, что демонстрируют xG 0.78 против 0.20 и победный гол. Образцовый тайм! Во второй половине матча «Бавария» оклемалась и создала 1.39 голевых момента против 0.76 «Вильярреала», но команды так и не смогли конвертировать опасные ситуации в голы. Скорее всего, в домашних стенах «Бавария» не будет лететь вперед с с самого начала, так как счёт позволяет не форсировать события, но с каждой минутой немцы будут наращивать свое давление. «Вильярреалу» остается терпеть и выжидать свои моменты, которые обязательно будут.

источник: «Советский спорт»
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