Оружейники без побед. Тульская команда ждет в гости «Ростов»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АПРЕЛЯ. 14.00. «АРСЕНАЛ» ТУЛА – «РОСТОВ»

Клуб «Арсенал» забил за это время всего три гола и заработал два очка, из-за чего туляки провалились на самое дно таблицы - на 16-е место. В прошлом туре «Арсенал» без шансов проиграл «Спартаку» – 0:3, но и это не самое страшное. Из-за удаления матч с «Ростовом» пропустит Кингс Кангва, который является едва ли единственным светлым пятном в атаке команды.

В защите тоже ряд проблем. Так как матч пропустят Максим Беляев, Урош Радакович, а также покинувший клуб Иван Новосельцев, из-за чего в центре обороны образовалась огромная дыра.

У «Ростова» нет таких проблем, а после победы над «Локомотивом» со счетом 4:1 команда немного отдалилась от зоны стыковых матчей. В отличие от соперников, у «Ростова» встречу пропустит только один игрок – Максим Осипенко.

Вроде бы фаворит матча очевиден – это подопечные Валерия Карпина, но тулякам отступать некуда, а значит, мы вправе рассчитывать на голы с двух сторон.